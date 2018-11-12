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Hollanda'da kahraman ilan edilen Türk'e cesaret ödülü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 23:00 | Son Güncelleme

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, geçen yıl Hollandalı komşularını yangından kurtararak kahraman ilan edilen Türk kökenli Hollanda subayı Ekrem Karadeniz, "2018 Yılı GTÜ Cesaret Ödülü"ne layık görüldü - GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Aslan: - "Ekrem Karadeniz, 2017'de Amsterdam'da çıkan bir yangında komşularını, kendi canını hiçe sayıp alevlerin içinden kurtararak, Türk milletinin yüksek karakterli ve cesaret timsali olduğunu bir kez daha tüm dünyaya hatırlattı" - Hollanda ordusunda yüzbaşı olarak görev yapan Ekrem Karadeniz: - "İnancımızda komşu hakkının çok önemli bir yeri var. Bu anlayışla olay anında hiç düşünmeden yanan eve girip komşularıma yardım ettim"

KOCAELİ (AA) - Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, geçen yıl Hollandalı komşularını yangından kurtararak kahraman ilan edilen Türk kökenli Hollanda subayı Ekrem Karadeniz, "2018 Yılı GTÜ Cesaret Ödülü"ne layık görüldü.

Hollanda ordusunda Kara Kuvvetlerinde yüzbaşı olarak görev yapan 44 yaşındaki Ekrem Karadeniz, 15 Mart 2017'de çıkan yangının dumanı nedeniyle evlerinde yarı baygın bulduğu komşularını kurtararak hayatta kalmalarına yardımcı oldu.

Gebze Teknik Üniversitesince (GTÜ) Senato Salonu'nda düzenlenen törenle Hollanda'da evlerinde yangın çıkan komşularını kurtarmak için gösterdiği kahramanlıktan dolayı Karadeniz'e "2018 Yılı GTÜ Cesaret Ödülü" takdim edildi.

Ödül töreninde konuşan GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Aslan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türk milletini milli mücadele ile birçok zorluğa rağmen üstün zekası, ileri görüşlülüğü ve cesareti ile tekrar bir millet yapmayı başardığını vurguladı.

- "Karadeniz, Türk milletinin cesaretini tüm dünyaya hatırlattı"

Aslan, Ekrem Karadeniz'in, 2017'de Amsterdam'da çıkan bir yangında komşularını, kendi canını hiçe sayıp alevlerin içinden kurtararak, Türk milletinin yüksek karakterli ve cesaret timsali olduğunu bir kez daha tüm dünyaya hatırlattığını ifade etti.

GTÜ olarak 2018 Cesaret Ödülü'nü bu anlamlı günde kendisine takdim etmekten büyük bir onur ve mutluluk duyduğunu belirten Aslan, "Üzerinde yaşadığımız topraklar cesaretle kanla ve canla kazanılmış topraklardır. Milli mücadelenin ilk kurşununu 19 Aralık 1918’de sıkarak büyük bir cesaret örneği gösteren Hatay Dörtyollu Mehmet Çavuş'un milli bilinci neyse 15 Temmuz 2016 gecesi Ömer Halisdemir'in de bilinci aynı idi. Ruhları şad olsun." dedi.

- "Kahramanlığını takdir ediyoruz"

Hollanda Kraliyet Başkonsolonsluğu’ndan Muavin Konsolos Sibbele Siebesma ise Karadeniz'in komşularının hayatlarını kurtarmak için gösterdiği kahramanlığı takdir ettiklerini vurguladı.

Siebesma, Amsterdam Belediyesi tarafından "Ulusal Kahramanlık Ödülü"nün en yüksek derecesi gümüş madalya ile ödüllendirilen Karadeniz'in, Türkiye'de de onurlandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

- "İnancımızda komşu hakkının çok önemli bir yeri var"

Ekrem Karadeniz de GTÜ'nün cesaret ödülüne layık görüldüğü için gurur duyduğunu söyleyerek, "İnancımızda komşu hakkının çok önemli bir yeri var. Bu anlayışla olay anında hiç düşünmeden yanan eve girip komşularıma yardım ettim." diye konuştu.

GTÜ kampüsünü de gezen Karadeniz, böylesine anlamlı bir günde ödüllendirilmesinden dolayı katılımcılara ve üniversite yönetimine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Rektör Prof. Dr. Aslan, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler ve Muavin Konsolos Siebesma, Karadeniz'e "GTÜ 2018 Cesaret Ödülü"nü takdim etti.

- Hollanda'da da gümüş madalya ile onurlandırılmıştı

Ekrem Karadeniz, 15 Mart 2017’de çıkan yangının dumanı nedeniyle evlerinde yarı baygın bulduğu komşularının hayatlarını kurtarmıştı. Komşularına ambulans gelene kadar ilkyardım da yapan Karadeniz’e, bu başarısı için Carnegie Kahramanlar Vakfı tarafından verilen ödül, Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema tarafından takdim edilmişti. Karadeniz, kendi hayatını riske atarak başkasının hayatını kurtaran veya kurtarma girişiminde bulunanlar için verilen "Ulusal Kahramanlık Ödülü"nün en yüksek derecesi gümüş madalya ile onurlandırılmıştı.

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2018 Yılı GTÜ Cesaret Ödülü Ekrem Karadeniz Gebze Teknik Üniversitesi

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