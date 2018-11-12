Hollanda'da kahraman ilan edilen Türk'e cesaret ödülü

KOCAELİ (AA) - Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, geçen yıl Hollandalı komşularını yangından kurtararak kahraman ilan edilen Türk kökenli Hollanda subayı Ekrem Karadeniz, "2018 Yılı GTÜ Cesaret Ödülü"ne layık görüldü.

Hollanda ordusunda Kara Kuvvetlerinde yüzbaşı olarak görev yapan 44 yaşındaki Ekrem Karadeniz, 15 Mart 2017'de çıkan yangının dumanı nedeniyle evlerinde yarı baygın bulduğu komşularını kurtararak hayatta kalmalarına yardımcı oldu.

Gebze Teknik Üniversitesince (GTÜ) Senato Salonu'nda düzenlenen törenle Hollanda'da evlerinde yangın çıkan komşularını kurtarmak için gösterdiği kahramanlıktan dolayı Karadeniz'e "2018 Yılı GTÜ Cesaret Ödülü" takdim edildi.

Ödül töreninde konuşan GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Aslan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türk milletini milli mücadele ile birçok zorluğa rağmen üstün zekası, ileri görüşlülüğü ve cesareti ile tekrar bir millet yapmayı başardığını vurguladı.

- "Karadeniz, Türk milletinin cesaretini tüm dünyaya hatırlattı"

Aslan, Ekrem Karadeniz'in, 2017'de Amsterdam'da çıkan bir yangında komşularını, kendi canını hiçe sayıp alevlerin içinden kurtararak, Türk milletinin yüksek karakterli ve cesaret timsali olduğunu bir kez daha tüm dünyaya hatırlattığını ifade etti.