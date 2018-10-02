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Hollanda'da kamu çalışanlarından hükümet karşıtı protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 22:16 | Son Güncelleme

Hollanda'da kamu çalışanlarından hükümet karşıtı protesto

DEN HAAG (AA) - Hollanda'da, çalışma koşulları ve maaşlarının iyileştirilmesini isteyen çok sayıda kamu çalışanı hükümet karşıtı protesto yaptı.

İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (FNV) çağrısıyla yapılan, hükümetin çok uluslu şirketler için stopajı kaldırma planına karşı protesto gösterisine, öğretmenler, polisler, sağlık sektörü ve savunma birliği çalışanları katıldı.

Lahey kentinde Lange Voorhout Meydanı'nda toplanan göstericiler, "Birlikte ayağa kalkıyoruz", "Kamu sektörü yanıyor", "Ben Shell için çalışmıyorum" ve "Rutte, kumar bağımlısı" yazan dövizler taşıdı.

Kamu çalışanları daha sonra bakanlık binalarının yanından geçerek yürüyüş yaptı.

FNV tarafından yapılan açıklamada, hükümetin çok uluslu şirketler için stopajı kaldırma planının devlete 2 milyar avro zararı olacağını belirterek, "Bu planın durması lazım. Biz çok uluslu şirketler yerine halkı seçiyoruz. Hiç kimsenin istememesine rağmen hükümet stopajı kaldırmak için devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

FNV, geçen yıl ekim ayından beri kamu çalışanları için işverenlerle iş koşullarının ve maaşların iyileştirilmesi için görüşmelerini sürdürüyor.

Hollanda'da kamu çalışanlarından hükümet karşıtı protesto

Hollanda'da kamu çalışanlarından hükümet karşıtı protesto

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Hollanda'da kamu çalışanlarından hükümet karşıtı protesto

Hollanda'da kamu çalışanlarından hükümet karşıtı protesto
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Hollanda'da kamu çalışanlarından hükümet karşıtı protesto

Hollanda'da kamu çalışanlarından hükümet karşıtı protesto
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Hollanda'da kamu çalışanlarından hükümet karşıtı protesto

Hollanda'da kamu çalışanlarından hükümet karşıtı protesto
4 / 8

Hollanda'da kamu çalışanlarından hükümet karşıtı protesto

Hollanda'da kamu çalışanlarından hükümet karşıtı protesto
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Hollanda'da kamu çalışanlarından hükümet karşıtı protesto

Hollanda'da kamu çalışanlarından hükümet karşıtı protesto
6 / 8

Hollanda'da kamu çalışanlarından hükümet karşıtı protesto

Hollanda'da kamu çalışanlarından hükümet karşıtı protesto
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Hollanda'da kamu çalışanlarından hükümet karşıtı protesto

Hollanda'da kamu çalışanlarından hükümet karşıtı protesto
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Hollanda'da kamu çalışanlarından hükümet karşıtı protesto

Hollanda'da kamu çalışanlarından hükümet karşıtı protesto
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