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Hollanda'da kanser hastaları yeni geliştirilen pahalı ilaçlara daha kolay ulaşabilecek

19.01.2021 14:18 | Son Güncelleme:
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Hollanda'da kanser hastaları yeni geliştirilen pahalı ilaçlara daha kolay ulaşabilecek

Hollanda'da kanser hastaları, yüksek maliyetleri nedeniyle yıllardır beklemede olan, çok sayıdaki yeni nesil ilaca artık daha hızlı ulaşabilecek. Yıllık maliyeti 100-150 bin euro olan kanser ilaçları, ücretsiz temel sağlık paketine, uzun süren araştırmalar yerine daha kısa sürede alınacak.

Hollanda'da kanser hastaları, yüksek maliyetleri nedeniyle yıllardır beklemede olan, çok sayıdaki yeni nesil ilaca artık daha hızlı ulaşabilecek.

Yıllık maliyeti 100-150 bin euro olan kanser ilaçları, ücretsiz temel sağlık paketine, uzun süren araştırmalar yerine daha kısa sürede alınacak.

Hollanda Ulusal Sağlık Enstitüsü, onkoloji uzmanları ve sağlı sigortaları tarafından hazırlanan yeni ilaç erişim protokolü (DAP), özellikle nadir görülen kanser türleri için geliştirilen pahalı ilaçların, kısa sürede hasatalara ulaştırılmasını sağlayacak.

Çoğu geliştirilme aşamasındaki kanser ilaçları için hasta başına yıllık 100-150 bin euro talep edilmesi nedeniyle, çok sayıda hasta ilaçlara ulaşamıyordu.

Hükümet, yaklaşık 2 yıl süren bir değerlendirme sonunda, ilacın ücretsiz temel sağlık paketine alınmasına izin veriyordu.

Araştırma süresi kısaltılacak

Yeni düzenlemeye göre, kanser ilacı üreten şirketlerle fiyat anlaşması yapılarak, araştırma süresi kısaltılacak. Çok sayıda gelecek vadeden kanser ilacı, hemen hastaların kullanımına sunulabilecek.

Yeni anlaşmayla, nadir görülen kanser hastaları bürokratik işlemlerden etkilenmeden, ilaca ulaşabilecek. Pahalı kanser ilaçlarının mali riski ilaç şirketlerine ait olacak.

Tedavi süresince hastalar yakından takip edilerek, verileri ilaç firması ile paylaşılacak. Etkinliği kanıtlanan ilaçların parası, hastanın bağlı olduğu sigorta şirketi tarafından ödenecek.

Hollanda Tıbbi Onkoloji Derneği'ne göre, yeni düzenleme, nadir görülen kanser hastalığına sahip, küçük hasta grupları için bir devrim niteliğinde. Çünkü nadir görülen kanser türlerinde test edecek daha az hasta olduğu için, maliyeti yüksek ilaçların tedariğinde sıkıntı yaşanıyordu.

AD gazetesine göre, düzenleme kapsamında onaylanan ilk ilaç, Sanofi firması tarafından üretilen Cemiplimab adlı ürün oldu. Ameliyat edilemeyen kötü huylu tümörlere yol açan bir cilt kanseri türü olan "skuamoz karsinomuna" karşı etkil olan bu ilaç, Hollanda'da yılda 60-70 hasta tarafından kullanılıyor.

Cemiplimab, ilaç firması tarafından 4 ay boyunca hastalara ücretsiz olarak verilecek. Tedavi süresince tümör küçülür ya da bu sürede ilerlemesi durursa, tüm masraflar sağlık sigortası tarafından ödenecek.

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