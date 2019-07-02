ROTTERDAM (AA) - Hollanda hükümeti ile meclis arasında, ülkenin kraliçesi Maxima ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman görüşmesinde fikir ayrılığı yaşandı.

Temsilciler Meclisi'nde bu akşam insan hakları politikası ile ilgili yapılan oturumda, Japonya'nın Osaka kentinde gerçekleştirilen G-20 zirvesinde Maxima ile Selman arasında yapılan görüşme tartışıldı.

Oturumda, mecliste bulunan partilerin dışişleri temsilciliğini yapan milletvekilleri tarafından eleştirilen görüşme, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok tarafından doğru bulundu.

Görüşmeyi eleştiren milletvekilleri durumu siyasi bir gaf olarak nitelendirdi, Blok ise görüşmenin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Mecliste bulunan siyasi partilerin çoğu, Maxima'nın Birleşmiş Milletler (BM) Elçisi sıfatında Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden sorumlu tutulan Selman ile görüşmesine hükümetin izin vermesini "kabul edilemez bir durum" olarak nitelerken, hükümet tarafından "bir mayın tarlasına sürüldüğü" ifade edildi.

Hükümetin, geçen hafta yayımlanan BM raporunu göz önünde bulundurması gerektiğini ve görüşmenin zamanlamasının yanlış olduğu savunuldu.