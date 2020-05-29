Hollanda'da kilisede 'Uzun İnce Bir Yoldayım'ı çalan müzisyen Richard de Waardt: Müzik, kardeşlik bağlarımızı güçlendiriyor

Richard de Waardt, 32 yaşında. "Hollanda'nın ikinci büyük kenti Rotterdam'ın 'Carilloneur'ü" ifadesi birçok kişi için bir anlam ifade etmeyecek. Ama, "Aziz Laurens Kilisesi'nin (Sint - Laureenskerk) çan kulesinden Aşık Veysel'in türküsünü çalan kişi" denince eminiz çok kişi onu hatırlayacak.

Rotterdam'ın Ortaçağ'dan bu yana ayakta kalan tek yapısı olan Aziz Laurens Kilisesi'nin kulelerinden 22 Mayıs Cuma günü yükselen Türkçe ezgiler, sosyal medyada geçen haftanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

Kilise çanıyla Halk Ozanı Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" adlı türküsü ile eski İstanbul türküsü "Katibim"in çalındığı video, 12 milyondan fazla izlendi.

Richard de Waardt ile tanışmak ve neden Türkçe ezgileri çaldığını öğrenmek için, Türkler İçin Tanışma Kurulu (IOT) Başkanı Zeki Baran ile birlikte Aziz Laurens Kilisesi'ne gittik.

Carillon, aralarında Türkçe ezgilerin de bulunduğu yaklaşık 50 adet çandan oluşan bir enstrüman. Richard de Waardt da, onu çalan kişi.

Bu iş baba mesleği. 1660 yılında ilk kez çalınan carillonu, kendinden önceki yöneten kişi babası. Çocukluğunda, babasıyla birlikte Aziz Laurens Kilisesi'nin çan kulesine gide gele bu işi öğrenmeye başlamış.