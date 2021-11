Önlemler nedeniyle ülkede spor karşılaşmaları seyircisiz oynanacak; bar ve restoranlar ise 20.00'da kapanacak.Hollanda'da hükümet rekor düzeyde seyreden koronavirüs vaka sayıları nedeniyle yeniden kısmi kapanma önlemlerine başvurdu. Önlemleri Cuma akşamı kamuoyuna açıklayan Hollanda Başbakanı Mark Rutte, söz konusu kararın daha çok gastronomi, perakende satışlar ve spor etkinliklerini kapsadığını duyurdu. Kısıtlamalar bugünden itibaren geçerli olacak. Rutte, "Virüs ülkenin her yerinde, her branşta ve her yaş grubunda" diye konuştu.

Üç hafta sürecek kısmi kapanma önlemleri doğrultusunda ülkede bar, restoran ve dükkanlar saat 20.00'da kapanacak. Gündelik ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olmayan işletmeler ise saat 18.00'd kapanacak. Önlemler kapsamında Hollandalılara yeniden sosyal temas kısıtlaması da getirildi. Hollanda halkı evlerinde başka bir haneye mensup en fazla dört kişi ile buluşabilecek, imkânı olanlar evden çalışacak ve 1,5 metre mesafe kuralı da yeniden uygulanacak.

Ülkede boş zaman aktivitelerine de kısıtlama getirildi. Kısmi kapanma önlemleri doğrultusunda, büyük etkinliklerin iptal edilmesi, futbol maçları gibi spor etkinliklerinin ise seyircisiz oynanması kararlaştırıldı. Ancak Hollanda'da kısmi kapanma önlemlerinin uygulandığı süre boyunca okullar açık kalacak ve sokağa çıkma yasakları da uygulanmayacak. Başbakan Rutte, "İyi ki çoğunluk aşılı, yoksa şu an hastanelerde feci bir durumla karşı karşıya olurduk" diye konuştu. Böylelikle Hollanda, koronavirüs nedeniyle yeniden kapanma önlemlerini devreye sokan ilk Batı Avrupa ülkesi oldu.

Hükümet, kısmi kapanma önlemlerinin geçerli olacağı üç haftalık sürenin sona ermesinin ardından boş zaman aktiviteleri ve gastronomi için 2G (aşılı veya hastalığı geçirmiş olma) şartının aranmasını hedefliyor.

Önlemlere karşı protestolar

Başbakan Rutte'nin kapanma önlemlerini açıkladığı saatlerde Lahey'deki Adalet Bakanlığı önünde toplanan onlarca kişi ülkede yeniden kısmi kapanma önlemleri uygulanacak olmasını protesto etti. AFP'nin haberine göre, 200 dolayındaki gösterici ile polis arasında arbede yaşandı.

Hollanda'da perşembe günü rekor sayıda koronavirüs vakası kayda geçmişti. Yetkililer, 24 saat içinde 16 bin 300 kişide koronavirüs tespit edildiğini açıklamıştı. Sonbahar ile birlikte yeniden artışa geçen koronavirüs vaka sayılarının hastaneleri kapasite aşımı ile karşı karşıya bırakmasından endişe ediliyor. Hollanda'da 12 yaş üstü nüfusun yüzde 82'sinin koronavirüse karşı aşılı olduğu belirtiliyor; ülkede Aralık ayından itibaren "tazeleme aşısı" olarak bilinen üçüncü doz aşıların uygulanmasına başlanması bekleniyor.

