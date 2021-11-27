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Hollanda'da kısmi kapanma sertleştirildi

27.11.2021 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda'da hükümet kısmi kapanma önlemlerini sertleştirdi.

Hollanda'da kısmi kapanma sertleştirildi

Ülkede 17:00 ile sabah 05:00 saatleri arasında kapanma önlemleri uygulanacak. Hollanda'da Güney Afrika’dan gelen yolcular nedeniyle Omicron endişesi de büyüyor.Hollanda hükümeti koronavirüs sayılarının yüksek seyretmesi nedeniyle yeni önlemlere başvurdu. Başbakan Mark Rutte, cuma akşamı düzenlediği basın toplantısında "Pazar gününden itibaren bütün ülke 17:00 ile 05:00 saatleri arasında kapalı olacak" dedi. Yeni önlemler doğrultusunda bu saatler arasında barlar, restoranlar, sinemalar gibi zaruri ihtiyaçların karşılanmasına hizmet etmeyen tüm işletmeler kapalı kalacak. Ülkede mesafe kuralları da sertleştirildi.

Kısa bir süre öncekısmi kapanma kararı alınan Hollanda'da gastronomi işletmelerinin saat 20:00'ye kadar açık kalabilmesi öngörülmüştü. "Gerçekçi olmak zorundayız, günlük sayılar hâlâ çok yüksek" diyen Başbakan Rutte, kapanış saatlerinin geriye çekilmiş olmasını ülkedeki yüksek vaka sayısı ile gerekçelendirdi. Hollanda'da son yedi gün içinde günde ortalama 22 bin yeni koronavirüs vakası kayıtlara geçti. Hastanelerin yatak kapasitesini artırabilmek için planlanan ameliyatları ertelediği bildiriliyor. Resmi verilere göre, ülkede yetişkinlerin yüzde 85'i aşı olmuş durumda.

Başbakan Rutte'nin açıkladığı önlemlere göre, ülkede okullar ve anaokulları ise açık kalmaya devam edecek. Semptom gösteren insanların yarısından azının test yaptırdığını belirten Rutte, "Bu, mesajın ulaşmadığını gösteriyor" dedi. Rutte, bunun sorumluluğunu üstlendiğini ifade etti.

Omicron endişesi

Öte yandan tüm dünyada endişe uyandıran yeni koronavirüs varyantı Omicron'un Hollanda'ya ulaşmasından endişe ediliyor. Hollanda Belediye Sağlık Hizmetleri (GGD) Güney Afrika'dan gelen iki uçaktaki yolculara test yapıldığını ve 61 yolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Kurum, test sonucu pozitif çıkan yolcuların havalimanı yakınındaki karantina otellerine yerleştirildiğini duyurdu. Yetkililer, pozitif test sonuçlarının yeni varyantla ilgili olup olmadığının tespit edilmesi için incelemelere başlandığını açıkladı.

Hollanda eylül ayında yürürlükteki tüm koronavirüs önlemlerini yürürlükten kaldırmış ancak vakaların yükselmesi üzerine ekim ayında yeni önlemleri hayata geçirmişti. Ülkede uygulanan koronavirüs önlemleri sert protestolara da yol açıyor. Polisin verdiği bilgilere göre, şu ana kadar protestolarda 176 kişi gözaltına alındı. Koronavirüs önlemlerinin sıkılaştırılması nedeniyle ülkede polisin yeniden alarm durumuna geçirildiği bildirildi.

AFP/BÖ,AI

© Deutsche Welle Türkçe

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