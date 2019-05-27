HABER

Hollanda'da koalisyon hükümeti senatoda çoğunluğu kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 19:58 | Son Güncelleme

Mark Rutte başkanlığındaki koalisyon hükümeti, senatodaki çoğunluğunu kaybetti - Özgürlükler Partisi ve Demokrasi için Forum Partisi ile senatodaki aşırı sağcı partilerin toplam sandalye sayısı 9'dan 17'ye çıktı

LAHEY (AA) - Hollanda'da yapılan senato seçimlerinde hükümet ortakları çoğunluğu kaybetti, ilk defa seçime giren aşırı sağcı Demokrasi için Forum Partisi (FvD) 12 senatör çıkardı.

Ülkede bugün 570 eyalet meclis üyesi, Hollanda Senatosu'ndaki 75 senatörü belirlemek üzere oylamaya gitti.

Eyalet meclislerindeki üyelerin oylarıyla belirlenen senato seçimlerinde, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD) ve ilk defa seçime katılan aşırı sağcı FvD 12'şer sandalye ile en çok senatör çıkaran partiler oldu.

Başbakan Mart Rutte başkanlığındaki 4 partiden oluşan koalisyon hükümeti ise senatodaki çoğunluğunu kaybetti.

Senato, aşırı sağcı FvD 12, VVD 12, Hristiyan Demokratlar Birliği (CDA) 9, Yeşil Sol (GL) 8, Demokratlar 66 (D66) 7, İşçi Partisi (PvdA) 6, aşırı sağcı Özgürlükler Partisi (PVV) 5, Hristiyan Birlik Partisi (CU) 4, Sosyalist Parti (SP) 4, Hayvanları Koruma Partisi (PvdD) 3, 50+ Partisi 2, Reformcu Devlet Partisi (SGP) 2 ve Bağımsız Senato Grubu (OSF) 1 sandalye çıkardı.

Buna göre, PVV ve FvD ile aşırı sağcı partilerin toplam sandalye sayısının 9'dan 17'ye çıktığı senatoda toplam 75 sandalyeden 38 sandalyesi bulunan koalisyon ortakları VVD, CDA, D66 ve CU partilerinin sandalye sayısı 32'ye düştü.

Koalisyon hükümetinin çoğunluğu yakalamak için beşinci bir parti ile uzlaşmaya gitmesi gerekiyor.

Üyelerinin çoğunluğunu Türk ve göçmenlerin oluşturduğu Denk Partisi ise ilk kez katıldığı seçimde senatör çıkaramadı.

Hollanda'da 21 Mart'ta yapılan senatodaki sandalye sayısını etkileyen eyalet seçimlerinde en çok oyu seçime ilk kez katılan aşırı sağcı FvD almıştı.

- Eyalet ve senato seçimleri

Ülke yasalarına göre, senatörler doğrudan halk tarafından değil 12 eyalet meclisinde görev yapan 570 üyenin oylarıyla belirleniyor

Senatoda bulunan 75 senatör, Parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisinden geçen kanunları onaylama ve veto yetkisine sahip.

Markette şoke eden anlar! Bir anda boynundan yakalayıp... Markette şoke eden anlar! Bir anda boynundan yakalayıp...
Meteoroloji 3 ili uyardı! Şiddetli geliyorMeteoroloji 3 ili uyardı! Şiddetli geliyor
İmamoğlu'ndan Celal Bayar'ın kızı Nilüfer Gürsoy'a ziyaretİmamoğlu'ndan Celal Bayar'ın kızı Nilüfer Gürsoy'a ziyaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hollanda seçimler Senato

En Çok Okunan Haberler

29 ilde NARKONET-4 operasyonu! Çok sayıda gözaltı

29 ilde NARKONET-4 operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Büyük depremin habercisi mi? Kıyıya vurdu

Büyük depremin habercisi mi? Kıyıya vurdu

Ünlü marka icradan satışa çıkıyor

Ünlü marka icradan satışa çıkıyor

Başakşehir'den Abdullah Avcı açıklaması geldi!

Başakşehir'den Abdullah Avcı açıklaması geldi!

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Meslektaş kız arkadaşını öldüren polisin ilk sözleri

Meslektaş kız arkadaşını öldüren polisin ilk sözleri

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji 3 ili uyardı! Şiddetli geliyor

Meteoroloji 3 ili uyardı! Şiddetli geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 27 Mayıs mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 27 Mayıs mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu müjdeyi verdi! 8 bin kişi daha alınacak

Süleyman Soylu müjdeyi verdi! 8 bin kişi daha alınacak

Aile boyu vahşet! 25 yıl sonra ortaya çıktı: Babası, halası ve eniştesi...

Aile boyu vahşet! 25 yıl sonra ortaya çıktı: Babası, halası ve eniştesi...

Ambulansta korkunç ölüm! Henüz 3 aylıktı

Ambulansta korkunç ölüm! Henüz 3 aylıktı

Yolu kısaltmak isterken hastanelik oldu

Yolu kısaltmak isterken hastanelik oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.