Hollanda'da korona protestosu yağma eylemlerine dönüştü

Rotterdam kentinde yaklaşık 100 göstericinin polise taş ve havai fişek ile saldırdığı belirtilirken, polisin de göstericilere su ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale ettiği öğrenildi. Hollanda basını olayları izleyen basın mensuplarının da göstericilerin hedefi olduğunu yazdı. Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb kentte olağanüstü hal ilan ederek polisin gözaltına alma yetkisini genişletti. Polis yaklaşık 50 göstericinin gözaltına alındığını açıkladı.

Birçok kentte göstericiler dükkanları yağmaladı ve polisle çatıştı.Hollanda’da pandemi tedbirlerine karşı pazar gecesi 10 kente yayılan gösteriler dün gece de devam etti. Polisin verdiği bilgilere göre Amsterdam'ın yanı sıra Lahey ve Rotterdam gibi birçok kentte yağma olayları yaşandı; göstericiler polisle çatıştı. Sokağa çıkış yasağına az bir süre kala kent merkezlerinde toplanan göstericilerin vitrin camlarını kırarak mağazalardaki malları yağmaladığı, ateş yaktığı ve otobüs duraklarına zarar verdiği öğrenildi. Hollanda polisi en az 151 göstericinin gözaltına alındığını açıklarken, vatandaşlardan ellerindeki video görüntülerini soruşturmalarda kullanılmak üzere paylaşmalarını istedi.

"Utanmaz hırsızlar"

De Telegraaf gazetesinin haberine göre göstericiler için "utanmaz hırsızlar" tanımını kullanan Aboutaleb, "Henüz durum tespiti yapabilmiş değiliz ancak bilanço vahim" dedi.

NOS televizyon kanalı Den Bosch kentinde de olayların kontrolden çıktığını duyurdu. Haberde havai fişek gösterisinin ardından büyük bir grubun kent içerisinde dükkanları yağmaladığı, ateş yaktığı ve otomobillere zarar verdiği belirtildi. Göstericilerin burada hastanelere de girmeye çalıştığı ve polisin hastane girişlerini kapattığı kaydedildi.

Polisin ve kent belediye başkanlarının yaptığı açıklamalarda göstericilerin arasında holigan ve neonazi grupların bulunduğu belirtiliyor.

Gece sokağa çıkma yasağı

Hollanda'da gösterilere hükümetin açıkladığı sertleştirilmiş korona tedbirleri ve cumartesi akşamından itibaren geçerli olan sokağa çıkma yasağı neden oldu. Saat 21.00 ile 04.30 arasında sokağa çıkma yasağının olduğu Hollanda'da yasağı ihlal edenlere 95 euro para cezası veriliyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ülkede ilk kez yürürlüğe giren sokağa çıkma yasağı 9 Şubat tarihine kadar geçerli olacak.

Polisin açıklamasına göre cumartesi günü başlayan ve pazar gecesi 10 kente yayılan gösteriler ülkede 40 yıldır görülen en büyük şiddet olayları olma niteliği taşıyor.

dpa,AFP / EC,ET

©Deutsche Welle Türkçe

