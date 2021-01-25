Hollanda’da korona protestosuna şiddet karıştı

En az 130 kişi gözaltına alındı.Hollanda'da hükümetin koronavirüs pandemisiyle mücadele etmek amacıyla uygulamaya koyduğu gece sokağa çıkma yasağı nedeniyle ülke çapında protesto gösterileri düzenlendi.

Amsterdam ve Eindhoven başta olmak üzere Apeldoorn, Arnheim, Breda, Lahey, Enschede, Roermond, Tilburg ve Venlo kentlerinde düzenlenen eylemlerin bazılarında polisle göstericiler arasında çatışma çıktı.

Protestolar, cumartesi akşamı bir grup kişinin Hollanda'nın kuzeyindeki Urk kasabasındaki bir koronavirüs test merkezini ateşe vermesinin ardından patlak verdi. Hollanda basınına yansıyan veriler ve devlet makamlarının aktardığına göre, söz konusu gösteriler kapsamında 130'dan fazla kişi gözaltına alındı.

"İç savaş" uyarısı

Amsterdam’ın kent merkezindeki bir meydanda polis, yaklaşık bin 500 kişilik bir kalabalığı dağıtmak için tazyikli su kullandı. Belediyenin aktardığı bilgilere göre, kentte en az 100 kişi gözaltına alındı. Polis aynı zamanda, Belediye Başkanı Femke Halsema'nın rezidansını koruma altına aldı.