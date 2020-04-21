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Hollanda'da koronavirüs nedeniyle 2019-2020 futbol sezonu hükümet kararıyla sona erdi

21.04.2020 22:09 | Son Güncelleme

Hollanda'da koronavirüs salgını nedeniyle ligin 26. haftasında tatil edilen 2019 - 2020 futbol sezonu, hükümetin kararıyla sona erdi. Yusuf Özkan'ın haberi.

Hollanda'da koronavirüs nedeniyle 2019-2020 futbol sezonu hükümet kararıyla sona erdi

Hollanda'da koronavirüs salgını nedeniyle ligin 26. haftasında tatil edilen 2019 - 2020 futbol sezonu, hükümetin kararıyla sona erdi. Ajax ve AZ takımlarının 56 puanla zirve yarışında olduğu Hollanda 1. Ligi'nde (Eredivise) şampiyonun ilan edilip edilmeyeceği henüz bilinmiyor.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Bakanlar Kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamada, Eredivisie de dahil, tüm profesyonel futbol karşılaşmalarının 1 Eylül'e kadar yasaklandığını söyledi.

Hollanda Futbol Federasyonu'nun (KNVB), daha önce 1 Haziran'a kadar tatil edilen liglerin, seyircisiz oynanacak maçlarla tamamlanması görüşünü öne sürmüştü. Ancak hem sağlık uzmanları hem de futbolcular, bunun riskli bir davranış olduğunu belirterek çekincelerini dile getiriyordu.

Başbakan Rutte, seyircili ya da seyircisizi tüm profesyonel müsabakaların 1 Eylül'e kadar yapılmamasını kararlaştırdıklarını söyledi. Hükümetin aldığı karar, Hollanda Futbol Ligi 2020 - 2021 sezonu takviminin de değişmesine neden oldu.

Hollanda'da 8 Ağustos'ta oynanması planlanan Johan Cruijff Kupası maçı artık yapılmayacak. 14 Ağustos'ta başlaması öngörülen yeni futbol sezonu da 1 Eylül'den sonraki bir tarihte açılacak.

Hükümet kararıyla 8 Mart'ta, 26. haftada ertelenen Eredivisie'de, 34 haftalık süreç tamamlanamadığı için lig şampiyonun ilan edildip edilmeyeceği henüz belli değil. Federasyon, henüz resmi olarak bir karar almadı.

Ligin ilk 26. haftasında oynanan maçlar sonunda Ajax ve AZ, 56'şar puanla ilk iki sırayı paylaşırken, 50 puanla Feyenoord 3., PSV de 49 puanla 4. sırada yer alıyor. 5. sıradaki Willem 2 ise, 44 puana sahip.

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