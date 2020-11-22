Hollanda'da kuş gribi yayılıyor: 500 binden fazla tavuk itlaf edildi

Friesland, Utrecht, Groningen, Gelderland ve Güney Hollanda eyaletleri ile Kuzey Denizi'ndeki adalarda etkili olan kuş gribi nedeniyle geçen haftaya kadar tavuk çiftliklerindeki 300 binden fazla kanatlı itlaf edilmişti.

Hollanda Gıda ve Tüketici Ürünleri Güvenliği Kurumu'na (NVWA) göre hastalık, kümes hayvanlarının dışarı salınmasının yasaklanmasına rağmen, çitliklerde hızla yayılıyor.

Hollanda Tarım Bakanlığı'na göre, göçmen kuşlar vasıtasıyla Rusya'dan geldiği tahmin edilen kuş gribi, ilk olarak Ekim ayı sonunda sulak alanlardaki kuğularda görüldü. Ülkenin kuzeyindeki bölgelerde 200 yabani kuş da tespit edilen hastalık, hızla tavuk çiftliklerine de yayılmaya başladı.

Hollanda Tarım Bakanlığı'na göre, kuş gribinin insanlara bulaşma riski bulunuyor. Sağlık otoriteleri, kuş ölüleri ve dışkılarında da bulunan virüsün, bunların üzerine basan insanların ayakkabıları vasıtasıyla geniş alanlara taşınacağı konusunda uyarıyor.

Hollanda'da Ekim ayı sonunda ortaya çıkan kuş gribinin, ülkenin birçok bölgesine yayıldığı belirlendi. Şu ana kadar hastalığa rastlanan kanatlı hayvan çiftliklerinde 500 binden fazla tavuğun itlaf edildiği açıklandı.

Cumartesi günü ülkenin kuzeyindeki Witmarsum kasabasındaki bir çiftlikte kuş gribi virüsüne rastlanan 90 bin pilicin itlaf edildiği açıklandı. Hollanda Tarım Bakanlığı, bu bölgedeki diğer 3 tavuk çiftliğinde de inceleme başlattı.

Pazar günü de, Utrecht kenti yakınlarındaki Oudewater kasabasındaki bir çiftlikte, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla 100 bin hayvanın tamamı itlaf edildi. Bu tesisin yer aldığı bölgede 10 kilometrelik yarıçap içinde 10 adet daha tavuk çiftliği bulunuyor.

Nakliye yasağı ilan edildi

Hollanda Tarım Bakanlığı, bu çiftlikler için nakliye yasağı ilan etti. Kümes hayvanları, yumurta ve kanatlı gübresinin taşınması, ikinci bir emre kadar yasak olacak. Nakliye yasağı, kümes hayvanı barındıran çiftliklerdeki diğer hayvan ve hayvansal ürünleri de kapsıyor.

Hollanda Tarım Bakanlığı, düşük de olsa, kuş gribine yol açan gribin insanlara bulaşma riski bulunduğunu açıkladı. Bu nedenle, hasta tavukları itlaf etmek zorunda olan kişiler için önleyici tedbirleri alınması gerektiği vurgulandı.

Erasmus Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden virolog Thijs Kuiken, Hollanda Televizyonu'na (NOS) yaptığı açıklamada, hijyen sorunları nedeniyle kuş gribinin insanlara geçeme olasılığına dikkati çekti.