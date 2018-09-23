LAHEY (AA) - Hollanda'nın Lahey kentinde, "Lahey Uluslararası Açık Günü" etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ), Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinin (ICTY) kapanması sonrası yerine gelen Uluslararası Ceza Mahkemeleri Mekanizması (MICT) gibi bazı uluslararası kuruluşlar kapılarını ziyaretçilere açtı ve çalışmalarıyla ilgili paylaşımlarda bulundu.

Lahey'de halkın yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, UCM uzmanları katılımcılara, mahkemenin işlevi, önemi ve savaş suçlarına ilişkin yürütülen davalar hakkında bilgiler verdi.

Katılımcılar ayrıca, UCM'nin tarihi ve çalışmaları hakkında hazırladığı sergileri ziyaret etti.

KSYÖ uzmanları da kimyasal silah çeşitleri ve bunların insanlar ile dünya üzerindeki etkilerine ilişkin bilgilendirme yaptı.

Uzmanlar ayrıca, katılımcılara, KSYÖ'nün kimyasal silah kullanımını önlemek amacıyla yürüttüğü çalışmaları da anlattı.

