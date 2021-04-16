Hollanda'da mahkeme sözlü cinsel tacizi tazminatsız işten çıkarma nedeni saydı

Hollanda'daki Arnhem Bölge Mahkemesi, sözlü cinsel tacizi, doğrudan işten çıkarma nedeni saydı. Kadın meslektaşını sözle taciz eden 30 yıllık erkek çalışan hem tazminat hem de işsizlik yardımı alamayacak.

Hollanda medyasına göre, Arnhem kentindeki bir özel şirkette 1992 yılından bu yana depo sorumlusu olan bir erkek çalışan, 25 yaşındaki kadın meslektaşına sık sık sözlü tacizde bulundu.

Geçen yıl Ekim ayındaki bir mesai sırasında, kadın meslektaşına, erkek arkadaşıyla ne sıklıkla cinsel ilişkiye girdiğini soran erkek çalışan, istenmediği halde kendi cinsel hayatını anlatmaya başladı.

Kadın çalışanın, işini kaybetme korkusuyla sessiz kalması üzerine, sürekli, "hayatım", "tatlım" diye hitap eden erkek çalışanın sözlü tacizlerine bir sonraki hafta da devam etti.

Durumun, şirket yöneticilerine iletilmesi üzerine, 30 yıldır depo sorumlusu olan erkek çalışanın işine tazminatsız olarak derhal son verildi.

Şirket, cinsel tacizin, iş yeri kuralları ve sözleşmeye aykırı olduğunu belirterek, işten çıkarma tazminatı ödenmeyeceğini bildirdi.