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Hollanda'da Merkel-Rutte ortak basın toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 23:08 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel: - "Eğer (Brexit) müzakere sürecinde bir adım atıldıysa bu pozitif bir mesajdır" - Hollanda Başbakanı Mark Rutte: - "Almanya ile birlikte Türkiye ile yapılan anlaşmanın Afrika ülkeleri ile de yapılabilmesi gayreti içerisindeyiz"

LAHEY (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere’nin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkma kararının ardından Brexit müzakere sürecine iyimser baktığını söyledi.

Hollanda'nın Lahey kentinde Başbakanlık binasında, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile basın toplantısı düzenleyen Merkel, Brexit konusunda Brüksel’den gelen sinyalin olumlu olduğunu ifade ederek, "Eğer müzakere sürecinde bir adım atıldıysa bu pozitif bir mesajdır." dedi.

Almanya Şansölyesi, ayrıca bu konuda hemen zafer havasına girilmemesi uyarısında bulunarak, "Bazen aksilikler detaylarda saklıdır." ifadesini kullandı.

Merkel, Rutte ile birçok zorlu konuyu görüşeceklerini belirterek Hollanda’nın geçen dönem başkanlığında zorlu bir süreç olan Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında Mart 2016'da imzalanan düzensiz göçmen girişine ilişkin anlaşmasında ilerleme kaydetmeyi başardıklarını hatırlattı.

Hollanda Başbakanı Rutte de düzensiz göç konusunda da önemli kararlar alınması gerektiğini vurgulayarak, "Almanya ile birlikte Türkiye ile yapılan anlaşmanın Afrika ülkeleri ile de yapılabilmesi gayreti içerisindeyiz." diye konuştu.

Rutte, düzensiz göç nedeni ile mültecilerin bir şekilde Avrupa'ya ulaşması durumunda ise kimin oturum hakkı var ve kimin geri gönderilmesi gerektiğine yönelik bir merkez oluşturulmasının lazım olduğunu söyledi.

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