HABER

Hollanda'da muhabirlerden meslektaşlarının gözaltına alınmasına protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 16:29 | Son Güncelleme

Hollanda'da muhabirlerden meslektaşlarının gözaltına alınmasına protesto

ROTTERDAM (AA) - Hollanda'da gazeteciler, tanık olarak çıkarıldığı mahkemede soruları yanıtlamak istemeyen meslektaşlarının gözaltına alınmasını protesto etti

Rotterdam Mahkemesi önünde, ülkedeki farklı medya kuruluşlarından yaklaşık 100 muhabir, kamu yayın kuruluşu NOS muhabiri Robert Bas'ın gözaltına alınmasını protesto etmek için toplandı.

Muhabirler, meslektaşlarının gözaltına alınmasıyla basın özgürlüğünün kısıtlandığına ve muhabirlerin işlerinin yapmasının engellendiğine dikkati çekerek, "Robert'i serbest bırakın" sloganları attı.

- NOS muhabiri Robert Bas'ın gözaltına alınması

NOS'ta dün çıkan haberde, Rotterdam'da bir ceza davasının ön inceleme duruşmasında tanık olarak soruları cevaplamak istemeyen Bas'ın gözaltına alındığı bildirilmişti.

Haberde, hakimin emri ile gözaltına alınan muhabirin, 28 Ekim'e kadar gözaltında tutulacağı ve tanıklık yapmaya zorlanacağı ifade edilmişti.

Muhabirin söz konusu davayla ilgili bir kişiyle yaptığı telefon görüşmelerinin dinlenerek dava dosyasına eklendiği, bu gelişme üzerine şüphelinin avukatının talebi ile tanık olarak ifadeye çağrıldığı kaydedilmişti.

Muhabirin, "hakimin sorularına cevap vermesi durumunda hem kaynak kişi hem de kendisi için tehlikeli bir duruma yol açabileceğini" söylediği aktarılmıştı.

Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş
Karacabeyli İpek Türkiye’yi temsil edecekKaracabeyli İpek Türkiye’yi temsil edecek
Herkes için ‘bilim’Herkes için ‘bilim’
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Basın Özgürlüğü gözaltına alındı Hollanda kamu yayın kuruluşu NOS muhabir protesto

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'ya attığı mesaj ifşa olan Şeyma Subaşı olayın iç yüzünü anlattı

Acun Ilıcalı'ya attığı mesaj ifşa olan Şeyma Subaşı olayın iç yüzünü anlattı

Yeni evinin kirası annesini çileden çıkardı

Yeni evinin kirası annesini çileden çıkardı

Liseyi karıştıran iddia! Veli ve öğrenciler tepki gösterdi

Liseyi karıştıran iddia! Veli ve öğrenciler tepki gösterdi

KKTC Lideri tartışma yaratan 'harekât' açıklamasına yanıt verdi

KKTC Lideri tartışma yaratan 'harekât' açıklamasına yanıt verdi

Türkiye'den ABD'ye 'Mazlum Kobani' notası!

Türkiye'den ABD'ye 'Mazlum Kobani' notası!

Bakanlık'tan İBB'ye 'Kemerburgaz' tepkisi!

Bakanlık'tan İBB'ye 'Kemerburgaz' tepkisi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Trump'tan flaş açıklamalar

Trump'tan flaş açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! İstanbul'da Silivri açıklarında deprem

İstanbul'da Silivri açıklarında deprem

Ankara Kızılay'da şüpheli çanta alarmı!

Ankara'da hareketli dakikalar! Kızılay'da alarm

Onu Yaser Can davasında yeni gelişme! İki polise 6 yıl hapis

Onu Yaser Can davasında yeni gelişme!

Macaristan Başbakanından 'güvenli bölge' açıklaması

Macaristan Başbakanından 'güvenli bölge' açıklaması

Osmaniye'de korkunç kaza! TIR şoförü hayatını kaybetti

Osmaniye'de korkunç kaza! TIR şoförü hayatını kaybetti

HDP Sözcüsü Günay Kubilay'dan Esad'a çağrı!

HDP'den Esad'a çağrı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.