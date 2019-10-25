Hollanda'da muhabirlerden meslektaşlarının gözaltına alınmasına protesto

ROTTERDAM (AA) - Hollanda'da gazeteciler, tanık olarak çıkarıldığı mahkemede soruları yanıtlamak istemeyen meslektaşlarının gözaltına alınmasını protesto etti

Rotterdam Mahkemesi önünde, ülkedeki farklı medya kuruluşlarından yaklaşık 100 muhabir, kamu yayın kuruluşu NOS muhabiri Robert Bas'ın gözaltına alınmasını protesto etmek için toplandı.

Muhabirler, meslektaşlarının gözaltına alınmasıyla basın özgürlüğünün kısıtlandığına ve muhabirlerin işlerinin yapmasının engellendiğine dikkati çekerek, "Robert'i serbest bırakın" sloganları attı.

- NOS muhabiri Robert Bas'ın gözaltına alınması

NOS'ta dün çıkan haberde, Rotterdam'da bir ceza davasının ön inceleme duruşmasında tanık olarak soruları cevaplamak istemeyen Bas'ın gözaltına alındığı bildirilmişti.

Haberde, hakimin emri ile gözaltına alınan muhabirin, 28 Ekim'e kadar gözaltında tutulacağı ve tanıklık yapmaya zorlanacağı ifade edilmişti.

Muhabirin söz konusu davayla ilgili bir kişiyle yaptığı telefon görüşmelerinin dinlenerek dava dosyasına eklendiği, bu gelişme üzerine şüphelinin avukatının talebi ile tanık olarak ifadeye çağrıldığı kaydedilmişti.

Muhabirin, "hakimin sorularına cevap vermesi durumunda hem kaynak kişi hem de kendisi için tehlikeli bir duruma yol açabileceğini" söylediği aktarılmıştı.

