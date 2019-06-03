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Hollanda’da mülteci kamplarında 4,5 yılda yaklaşık bin 600 çocuk kayboldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 13:01 | Son Güncelleme

Hollanda’da mülteci kamplarında 4,5 yılda yaklaşık bin 600 çocuk kayboldu

LAHEY (AA) - Hollanda’da mülteci kamplarında 4,5 yıl içerisinde yaklaşık bin 600 mülteci çocuk kayboldu.

Ülkedeki NRC gazetesinde yer alan haberde, gazetenin kaybolan sığınmacı çocuklarla ilgili yaptığı araştırmada Merkezi Mültecileri Barındırma Organı (COA) ve vasilik görevi yapan Nidos Vakfından bilgiler toplandığı belirtildi.

Bu bilgiler doğrultusunda ülkedeki yaklaşık bin 600 mülteci çocuğun kaybolduğunun ve akıbetlerinin bilinmediğinin ortaya çıktığı ifade edilen haberde, mülteci çocukların insan tüccarlarının eline düştüklerine dair sinyaller alındığı kaydedildi.

Haberde, çocukların bir kısmının da farklı Avrupa ülkelerindeki akraba ve arkadaşlarının yanına gittiğinin düşünüldüğü bildirildi.

Nidos Vakfının verileri daha önceki araştırmalara dahil edilmediği için sayının bilinenden daha fazla olduğuna işaret edilen haberde, kaybolan mülteci çocukların büyük kısmının Fas, Afganistan ve Cezayir kökenli oldukları aktarıldı.

Haberde, bu ülkelerden gelen mülteci çocukların ülkede oturma izni alma şanslarının az olduğu ancak oturma izni şansı yüksek bazı Suriyeli ve Eritreli çocukların da kaybolduğu belirtildi.

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