Hollanda'da Müslümanlar mezarlık yapmak için bağış topluyor

Mezarlığın kapasitesinin bin 700 olacağı bildiriliyor.Öldüğünde bulundukları ülkede gömülmek isteyen Müslümanların sayısı giderek artıyor. Hollanda'daki Müslümanlar da Avrupa'daki en büyük Müslüman mezarlıklarından birini yapmak için bağış topluyor.

Bin 700 cenazenin defnedilebileceği mezarlığın Groningen yakınlarında olacağı bildiriliyor. Hollanda basınında yer alan habere göre proje, açılımı Hollanda'daki Özel Müslüman Mezarlığı olan Bibin Vakfı tarafından organize ediliyor.

Bibin Vakfı Başkanı Hamed Amrino giderek daha fazla sayıda Müslüman'ın Hollanda'da gömülmek istediğini söyleyerek "Hollanda bizim evimiz" dedi.

Hollanda Mezarlıklar Birliği Sözcüsü Wim van Midwoud giderek daha fazla Müslüman mezarlığı ihtiyacı doğduğunu belirterek, "Burada doğan jenerasyonlar var ve kendilerini Hollandalı hissediyorlar. Bu da, burada gömülme arzusunu arttırıyor" şeklinde konuştu.

Bibin Vakfı'nın şimdiye kadar 410 bin euro bağış topladığı bildirildi. Vakıf kaynağı saptanamayacağı için yurt dışından bağış kabul etmiyor. Hollanda'da 850 bin Müslüman yaşıyor.