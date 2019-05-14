Hollanda'da Müslümanlar ve farklı dinin mensupları iftarda buluştu

LAHEY (AA) - Hollanda Türk İşadamları Derneği (HOTİAD) ile Devlet ve Müslümanlar Arası İletişim Organı (CMO) tarafından gerçekleştirilen iftar programında Müslüman ve farklı dinin mensupları bir araya geldi.

Lahey'de, eskiden kilise olan Juliana Plaza'da "Farklılıklar içinde birlik" temasıyla "Ulusal İftar" programı düzenlendi.

İftarda bir konuşma yapan HOTİAD Başkanı Hikmet Gürcüoğlu, iftarın oruçlu kişi için bir ödül olduğunu ve bunu yemek yiyerek kutladığını, ancak bunu başkaları ile paylaşarak yapması gerektiğini söyledi.

İftar programında birlikte oldukları gibi, ülkenin geleceğini de birlikte paylaşmak istediklerine işaret eden Gürcüoğlu, "Kalp ile beyin arasında köprüler kurup farklılıklar içinde birliği gerçekleştirmemiz gerekir. Aslında biz bunu yıllardır toplumda bulunduğumuz her alanda yapıyoruz. Üniversitede eğitim gören 10 binlerce öğrencimiz ile diplomasını almış kişilerin hepsi, birlik ve beraberliğin olduğu bir gelecek umudu ile çaba gösteriyor." dedi.

Yeni Zelanda ve Sri Lanka büyükelçilerine iftara katıldıkları için özellikle teşekkür eden Hikmet Gürcüoğlu, ülkelerinde gerçekleşen saldırılarda yaşadıkları acıyı paylaştıklarını dile getirdi.