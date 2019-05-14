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Hollanda'da Müslümanlar ve farklı dinin mensupları iftarda buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2019 03:07 | Son Güncelleme

HOTİAD ve CMO, Hollanda Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Wouter Koolmees, farklı etnik gruplar ile Hristiyan ve Musevi din adamlarının da katıldığı iftar verdi - HOTİAD Başkanı Hikmet Gürcüoğlu: - "Kalp ile beyin arasında köprüler kurup farklılıklar içinde birliği gerçekleştirmemiz gerekir. Aslında biz bunu yıllardır toplumda bulunduğumuz her alanda yapıyoruz"

LAHEY (AA) - Hollanda Türk İşadamları Derneği (HOTİAD) ile Devlet ve Müslümanlar Arası İletişim Organı (CMO) tarafından gerçekleştirilen iftar programında Müslüman ve farklı dinin mensupları bir araya geldi.

Lahey'de, eskiden kilise olan Juliana Plaza'da "Farklılıklar içinde birlik" temasıyla "Ulusal İftar" programı düzenlendi.

İftarda bir konuşma yapan HOTİAD Başkanı Hikmet Gürcüoğlu, iftarın oruçlu kişi için bir ödül olduğunu ve bunu yemek yiyerek kutladığını, ancak bunu başkaları ile paylaşarak yapması gerektiğini söyledi.

İftar programında birlikte oldukları gibi, ülkenin geleceğini de birlikte paylaşmak istediklerine işaret eden Gürcüoğlu, "Kalp ile beyin arasında köprüler kurup farklılıklar içinde birliği gerçekleştirmemiz gerekir. Aslında biz bunu yıllardır toplumda bulunduğumuz her alanda yapıyoruz. Üniversitede eğitim gören 10 binlerce öğrencimiz ile diplomasını almış kişilerin hepsi, birlik ve beraberliğin olduğu bir gelecek umudu ile çaba gösteriyor." dedi.

Yeni Zelanda ve Sri Lanka büyükelçilerine iftara katıldıkları için özellikle teşekkür eden Hikmet Gürcüoğlu, ülkelerinde gerçekleşen saldırılarda yaşadıkları acıyı paylaştıklarını dile getirdi.

Hollanda Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Wouter Koolmees de birlik ve beraberlik adına verilen bu iftar ve misafirperverlik için teşekkür etti.

Koolmees, "Bugün burada bulunmam benim için farklı sebeplerden dolayı özel. En önemli sebep, günün temasında olduğu gibi burada her türlü farklı insanın birlik ve beraberlik içerisinde olmasıdır. Müslümanlardan daha çok gayri müslimlerin olması farklılıklar içinde birlik olduğumuzu gösteriyor. Benim topluma bakış açımda bu şekildedir." değerlendirmesinde bulundu.

200'den fazla etnik kökenlinin ve çok sayıda farklı dinlere mensup insanların bulunduğu ülkede herkesin farklı fakat eşit olduğunu vurgulayan Koolmees, "Farklılık sadece kökenimiz veya dinimizde değil kendimizde de var. Birbirimize hayranlık duyarak açık olmamız gerekir. Önemli olan insanların inançlı olup olmadığı değil birbirine saygılı olmasıdır." ifadesini kullandı.

CMO Başkanı Muhsin Köktaş ise farklı etnik kökenlilerin bir araya geldiği bu anların çok değerli olduğunu belirtti.

Köktaş, herkesin dinini kendi değerlerine göre yaşadığını fakat bu çeşitliliklere rağmen toplumda birlik olduklarına dikkati çekerek, toplum içinde ve dışında yaşanan çatışmaları çözmek için insanlara sevgi ve barışın aşılanması gerektiğini sözlerine ekledi.

Yeni Zelanda ve Sri Lanka'daki saldırıların anıldığı iftar programında, bu ülkelerin büyükelçileri konuşma yaparak birlik ve beraberlik mesajları verdi.

İftara, Hollanda Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Koolmees, Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosu Aytaç Yılmaz, DENK Partisi Milletvekili Selçuk Öztürk, Lahey Belediye Başkanı Pauline Krikke, Demokrat 66 (D66) parti lideri Rob Jetten, Hollanda bakanlıklarından temsilciler ve 17 ülkenin büyükelçisinin yanı sıra farklı etnik kökenlerden sivil toplum kuruluşu yöneticileri ile Hristiyan ve Musevi din adamlarının olduğu yaklaşık 200 kişi katıldı.

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