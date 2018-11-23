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Hollanda'da Müslümanlara terör saldırısı planına hapis istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 20:27 | Son Güncelleme

Hollanda'da Müslümanlara terör saldırısı planına hapis istemi

LAHEY (AA) - Hollanda'da savcı, Müslümanlara yönelik saldırı planladığı iddia edilen bir kişi hakkında 3 yıl 4 ay hapis cezası istedi.

Hollanda Savcılığından (OM) yapılan açıklamada, Zutphen Mahkemesindeki savcının, Müslümanlara yönelik terör saldırısı planladığı ve kaçak silah bulundurduğu gerekçesi ile 44 yaşında bir kişi hakkında 40 ay hapis cezası istediği belirtildi.

Açıklamada, araştırma sonucunda zanlının sosyal medya paylaşımlarında Müslümanlara karşı şiddet uygulanmasının hak olduğunu düşündüğü ve patlayıcı madde için gereken malzemelerin yazıldığı bir mektubun bulunduğu ifade edildi.

Tüm deliller göz önünde bulundurulduğunda, zanlının terör suçu işlemek için hazırlık yaptığı ya da bunu teşvik ettiği ifade edilirken, ortada net bir plan olmasa da terör saldırısına hazırlığın suç teşkil ettiğine işaret edildi.

Gelderland Mahkemesinin 7 Aralık'ta zanlı hakkında karar vereceği aktarıldı.

Hollanda'da 3 ay önce, Müslümanlara karşı terör saldırısı planladığı şüphesiyle bir kişi hakkında soruşturma açıldığı belirtilmişti.

23 Mayıs'tan beri gözaltında bulunan zanlının terör saldırısı planladığı şüphesi ile silah ve mühimmat kanununu çiğnediği gerekçesiyle gözaltına alındığı kaydedilmişti.

Zanlınınpatlayıcı madde bulundurduğu ihbarıyla evinde yapılan aramada da alarm tabancası ve çok sayıda mühimmat ele geçirildiği aktarılmıştı.

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Hollanda müslümanlar Savcılık terör saldırısı

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