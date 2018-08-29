Hollanda'da Müslümanlara terör saldırısı planına soruşturma

LAHEY (AA) - Hollanda'da, Müslümanlara yönelik saldırı planladığı iddia edilen bir kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
Savcılıktan yapılan açıklamada, Müslümanlara karşı terör saldırısı planladığı şüphesiyle 43 yaşında bir kişi hakkında soruşturma açıldığı belirtildi.
Açıklamada, zanlının Müslümanlara karşı şiddet uygulanmasının hak olduğunu düşündüğü ve bunu yapmak için harekete geçtiği bilgisi sonucunda soruşturmanın başlatıldığı ifade edildi.
Zanlının ayrıca, patlayıcı madde bulundurduğu ihbarıyla evinde yapılan aramada alarm tabancası ve çok sayıda mühimmat ele geçirildiği kaydedildi.
23 Mayıs'tan beri gözaltında bulunan zanlının terör saldırısı planladığı şüphesi ile silah ve mühimmat kanununu çiğnediği gerekçesiyle gözaltına alındığı aktarıldı.
Araştırmaların sonucunun 7 Eylül'deki ön inceleme duruşmasında gündeme geleceği bildirildi.
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