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Hollanda'da okul bahçelerinde sigara içmek yasaklanıyor, 'sigara polisi' gündemde

14.03.2019 15:32 | Son Güncelleme

Ülkede ilkokuldan üniversiteye kadar bütün eğitim kurumlarında, bahçeleri de dahil olmak üzere hiçbir şekilde sigara içilmesine izin verilmeyecek. Yasak, okullara ait arazilerde 7 gün 24 boyunca geçerli olacak. Okul yönetimleri, akşamları "sigara polisi" oluşturmak zorunda kalacaklarını söylüyor. Lahey'den Yusuf Özkan'ın haberi.

Hollanda'da okul bahçelerinde sigara içmek yasaklanıyor, 'sigara polisi' gündemde

Hollanda'da ilkokuldan üniversiteye kadar bütün eğitim kurumlarında, bahçeleri de dahil olmak üzere hiçbir şekilde sigara içilmesine izin verilmeyecek.

Geçen yıl sonunda 70 sosyal kuruluş ve şirketle Sigarayla Ulusal Mücadele Anlaşması imzalayan Hollanda hükümeti, eğitim kurumlarındaki sigara kullanımına ilişkin rakamların hayal kırıklığı yarattığını açıkladı.

Halk Sağlığı Bakan Yardımcısı Paul Blokhuis'e göre, her 5 ilkokuldan biri ve her her 7 orta öğretim kurumunun da 6'sında hala bahçede sigara içiliyor.

Hükümet bu nedenle ilkokuldan üniversiteye kadar ülkedeki bütün okulların bahçelerinde sigara yasağı uygulamasına karar verdi.

Yasak kararı 1 Ağustos 2020'den itibaren resmen yürürlüğe girecek. Yasak, okullara ait arazilerde 7 gün 24 boyunca geçerli olacak.

Hükümet, yasağın resmen yürürlüğe gireceği tarihe kadar okulların gerekli düzenlemeleri yapmasını istedi. 1 Ağustos 2020'den itibaren de resmî görevliler tarafından okul bahçelerinde sigara yasağına uyulup uyulmadığının kontrol edileceğini açıkladı.

Okul yönetimleri kaygılı

Ancak okullar, "7 gün 24 saat yasak" konusunda kaygılı. Gündüz okul bahçelerinde yasağın uygulanabileceğini belirten okul yönetimleri, akşamları bir "sigara polisi" oluşturmak zorunda kalacaklarını söylüyor.

Ortaöğretim Konseyi sözcüsü Linda Zeegers, AD gazetesine yaptığı açıklamada, "Geceleri de yasağın sürdürülmesi için okullara ait alanların ders saatleri dışında kapatılması gerekir. 7/24 yasak uygulanması gerçekçi değildir" dedi.

Hollanda hükümeti, sigaranın neden olduğu sağlık sorunlarını önemli ölçüde azaltmak istiyor. Bu amaçla alınan bazı önlemler şöyle:

  • Bir paket sigaranın fiyatı, 2020'den 2023'e kadar 10 euronun (yaklaşık 62 Türk Lirası) üzerine çıkarılacak.

  • 2020'den itibaren süpermarketlerde 2021'den itibaren de diğer tüm mağazalarda tütün ürünleri görünür yerde olmayacak. Sokakta sigara reklamları yasaklanacak.

  • 2022'den itibaren tüm sigara otomatları yasaklanacak

  • 2020'den itibaren okul bahçelerinin yanısıra, çocuk çiftlikleri, oyun alanları, spor kulüpleri, hastaneler, bakım kurumları, yüzme havuzları ve çocuk bakım merkezlerinde de sigara içmek yasaklanacak.

  • Nikotinli ve nikotinsiz elektronik sigaralara ilişkin yasak uzatılacak.

  • Konaklama endüstrisindeki sigara içme alanları en geç 2022 yılına kadar kapatılacak.

  • Konaklama endüstrisindeki açık alanların dumansız hale getirilmesi teşvik edilecek.

  • Aile hekimleri ve sağlık sigortaları aracılığıyla erişilebilir sigara bırakma yardımı uygulanacak.

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