HABER

Hollanda'da okullarda etnik azınlıklara ayrımcılık yüzde 68 arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 16:29 | Son Güncelleme

Hollanda'da okullarda etnik azınlıklara ayrımcılık yüzde 68 arttı

LAHEY (AA) - Hollanda'da okullarda etnik azınlıklara yönelik ayrımcılığın, bir önceki eğitim dönemine göre yüzde 68 artış gösterdiği bildirildi.

Hollanda Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığına bağlı Teftiş Kurulu, 2017-2018 eğitim öğretim döneminde okullarda bulunan güven müfettişlerine bildirilen şikayetlere ilişkin raporu yayımlandı.

Raporda, okullarda etnik azınlıklara yönelik ayrımcılık vaka sayısının söz konusu eğitim öğretim döneminde "büyük bir artışla" 42'ye çıktığı, bunun bir önceki dönemde 25 olduğu ifade edildi.

Raporda, etnik azınlıklara yönelik ayrımcılığın bir önceki eğitim öğretim dönemine göre yüzde 68 artış anlamına geldiği vurgulandı.

Okullardaki cinsel istismarın önceki döneme göre 106 vakadan 134'e çıktığı belirtilen raporda, cinsel taciz vakalarının ise 247'den 203'e düştüğü kaydedildi.

Öğrencilere yönelik cinsel istismarla ilgili yapılan şikayetlerin neredeyse yarısının öğretmen veya okul personeline karşı olduğu aktarılan raporda, artışın "kaygı verici olduğuna" vurgu yapıldı.

Dünya turuna çıkmışlardı! Fethiye'de büyük sürpriz Dünya turuna çıkmışlardı! Fethiye'de büyük sürpriz
Ev hanımı mahalle muhtarı olduEv hanımı mahalle muhtarı oldu
TDK Başkanı Gülsevin: “Türkçe tehlike altında”TDK Başkanı Gülsevin: “Türkçe tehlike altında”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ayrımcılık eğitim etnik azınlık Hollanda Okul rapor

En Çok Okunan Haberler

'Anlık YSK bilgisi' deyip İstanbul'daki oy sayılarını paylaştı

'Anlık YSK bilgisi' deyip İstanbul'daki oy sayılarını paylaştı

YSK Başkanı'ndan itiraz sürecine ilişkin açıklama

YSK Başkanı'ndan itiraz sürecine ilişkin açıklama

'Komünist Başkan’dan sonra onu da paylaştı ve...

'Komünist Başkan’dan sonra onu da paylaştı ve...

Ayda 1500 lira taksitle...

Ayda 1500 lira taksitle...

AK Parti'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

AK Parti'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK'ya çağrı: Mazbatamızı talep ediyoruz

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK'ya çağrı: Mazbatamızı talep ediyoruz

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Eğitime deprem engeli! 2 gün daha tatil edildi

Eğitime deprem engeli! 2 gün daha tatil edildi

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de bir kişi ayrı yaşadığı eşinin boğazını kesti

Dehşet veren olay! Eşi boğazını kesti, kendini dışarı attı

Sınıra komando takviyesi!

Sınıra komando takviyesi!

İlkbaharda kışı yaşıyorlar

İlkbaharda kışı yaşıyorlar

Otel odasında dehşet! Ayrılmayı kabul etmeyince...

Otel odasında dehşet! Ayrılmayı kabul etmeyince...

MEB LGS 2019 Başvuru Kılavuzunu yayımladı! İşte LGS son başvuru tarihi

Sınava girecek milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Günlerdir aranan 3 yaşındaki Fatih'ten acı haber!

Günlerdir aranan 3 yaşındaki Fatih'ten acı haber!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.