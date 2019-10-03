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Hollanda’da öldürülen 2 çocuk annesi memleketi Elazığ’da toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2019 17:35 | Son Güncelleme

Hollanda’nın Lahey kentinde kocası tarafından öldürüldüğü iddia edilen 39 yaşındaki 2 çocuk annesi Özgür Yıldız memleketi Elazığ’da toprağa verildi.Olay, geçtiğimiz pazar günü Hollanda’nın Lahey Kentine bağlı Hogezijde sokağındaki bir dairede meydana geldi.

Hollanda’da öldürülen 2 çocuk annesi memleketi Elazığ’da toprağa verildi

Hollanda’nın Lahey kentinde kocası tarafından öldürüldüğü iddia edilen 39 yaşındaki 2 çocuk annesi Özgür Yıldız memleketi Elazığ’da toprağa verildi.
Olay, geçtiğimiz pazar günü Hollanda’nın Lahey Kentine bağlı Hogezijde sokağındaki bir dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk annesi Özgür Yıldız (39), evinde yakınları tarafından ölü olarak bulundu. Hollanda polisinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası boğularak öldürüldüğü tahmin edilen Yıldız’ın cansız bedeni otopsi sonrası memleketi Elazığ’a gönderildi. Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi Morguna kaldırılan 2 çocuk annesinin cansız bedeni, yapılan işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak Karakoçan ilçesine götürüldü. Yıldız’ın cansız bedeni ilçeye bağlı Yukarı Ovacık köyünde toprağa verildi.
Hollanda polisinin cinayet şüphelisi kocayı yakalayarak tutukladığı, olayla ilgili detaylı bilgi paylaşmadığı öğrenildi.

Hollanda’da öldürülen 2 çocuk annesi memleketi Elazığ’da toprağa verildi

Hollanda’da öldürülen 2 çocuk annesi memleketi Elazığ’da toprağa verildi

Hollanda’da öldürülen 2 çocuk annesi memleketi Elazığ’da toprağa verildi

Hollanda’da öldürülen 2 çocuk annesi memleketi Elazığ’da toprağa verildi

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