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Hollanda'da ölüm tehditleri alan yazar Lale Gül: Artık İslam'la ilgili konulara girmeyeceğim

29.03.2021 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda'da katı bir İslami kültürle yetiştiği ortamı anlattığı "Yaşayacağım" (Ik Ga Leven) adlı romanı nedeniyle aldığı ölüm tehditleri alan Türkiye kökenli yazar Lale Gül, artık İslam konusunda yazmayacağını söyledi. 23 yaşındaki kadın yazar, sosyal medya üzerinden kendisine yönelik ölüm tehditlerinin devam ettiğini açıkladı. Lahey'den Yusuf Özkan'ın haberi.

Hollanda'da ölüm tehditleri alan yazar Lale Gül: Artık İslam'la ilgili konulara girmeyeceğim

Hollanda'da katı bir İslami kültürle yetiştiği ortamı anlattığı "Yaşayacağım" (Ik Ga Leven) adlı romanı nedeniyle aldığı ölüm tehditleri alan Türkiye kökenli yazar Lale Gül, artık İslam'la ilgili konular hakkında yazmayacağını söyledi.

Hollanda Televizyonu'nda yayımlanan "Buitenhof" adlı programa konuk olan 23 yaşındaki kadın yazar, sosyal medya üzerinden kendisine yönelik ölüm tehditlerinin devam ettiğini anlattı.

Lale Gül, her gün ateşli silah görüntüsü ve "Seni cehenneme göndereceğim, seni vurmak için sabırsızlanıyorum" gibi ifadelerinin bulunduğu onlarca mesaj aldığını belirtti.

Kitabının yayımlanmasından önce bu tür ciddi tehditleri beklemediğini söyleyen Gül, "Geriye dönüp baktığımda bunun aslında saflık olduğunu düşünüyorum" dedi.

Tehditlerin ardından yazmayı bırakma kararı aldığını anlatan Gül, gelen tepkilerin yüzde 80'inin olumlu olduğunu ve bu kesimlerin yazmaya devam etmesi konusunda kendisini teşvik ettiklerini söyledi.

Gül, yazmaya devam edeceğini ancak artık İslam'la ilgili konulara girmeyeceğini vurguladı.

Amsterdam Üniversitesi'nde Hollandaca eğitimi alan Lale Gül, 17 yaşına kadar ailesi ve çevresinin istediği biçimde yaşam sürmüştü. Daha sonra kendi isteğiyle başörtüsü takmayı ve Kuran kursuna gitmeyi bırakan Gül, kitabında çocukluğundan bu yana yaşadıklarını anlatmıştı.

Ailesi reddetti

Amsterdam'ın göçmen semti Bos en Lommer'da doğup büyüyen Lale Gül'ün, yetiştiği katı İslami kültürü eleştirdiği romanı nedeniyle ailesi ile ilişkileri bozulmuştu.

Aldığı ölüm tehditleri nedeniyle çok sayıda Hollandalı aydın ve politikacının destek verdiği Gül'e, aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin lideri Geert Wilders'in de destek çıkması üzerine, geçen hafta ailesi yazarı reddetmişti.

Ailesiyle birlikte yaşadığı evden uzaklaştırılan Lal Gül, aldığı tehditler nedeniyle şu anda gizli bir adreste kalıyor. Amsterdam polisi, çoğu isimsiz sosyal medya hesaplarından gönderilen tehdit mesajlarını inceliyor.

Polis, koruma altındaki yazarın, gerekmedikçe yaşadığı adresten ayrılmamasını istiyor.

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