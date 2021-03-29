Hollanda'da ölüm tehditleri alan yazar Lale Gül: Artık İslam'la ilgili konulara girmeyeceğim

Hollanda'da katı bir İslami kültürle yetiştiği ortamı anlattığı "Yaşayacağım" (Ik Ga Leven) adlı romanı nedeniyle aldığı ölüm tehditleri alan Türkiye kökenli yazar Lale Gül, artık İslam'la ilgili konular hakkında yazmayacağını söyledi.

Hollanda Televizyonu'nda yayımlanan "Buitenhof" adlı programa konuk olan 23 yaşındaki kadın yazar, sosyal medya üzerinden kendisine yönelik ölüm tehditlerinin devam ettiğini anlattı.

Lale Gül, her gün ateşli silah görüntüsü ve "Seni cehenneme göndereceğim, seni vurmak için sabırsızlanıyorum" gibi ifadelerinin bulunduğu onlarca mesaj aldığını belirtti.

Kitabının yayımlanmasından önce bu tür ciddi tehditleri beklemediğini söyleyen Gül, "Geriye dönüp baktığımda bunun aslında saflık olduğunu düşünüyorum" dedi.

Tehditlerin ardından yazmayı bırakma kararı aldığını anlatan Gül, gelen tepkilerin yüzde 80'inin olumlu olduğunu ve bu kesimlerin yazmaya devam etmesi konusunda kendisini teşvik ettiklerini söyledi.

Gül, yazmaya devam edeceğini ancak artık İslam'la ilgili konulara girmeyeceğini vurguladı.