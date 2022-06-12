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Hollanda'da Omicron varyantlarına bağlı vaka sayısında artış görüldü

12.06.2022 19:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda'da koronavirüs Omicron varyantları BA.4 ve BA.5 hızla yayılıyor. Bu varyantlara bağlı Covid vakalarının sayısı, 1 hafta içinde iki katına çıktı.

Hollanda'da Omicron varyantlarına bağlı vaka sayısında artış görüldü

Hollanda'da koronavirüs Omicron varyantları BA.4 ve BA.5 hızla yayılıyor. Bu varyantlara bağlı Covid vakalarının sayısı, 1 hafta içinde iki katına çıktı.

Uzmanlar, bu gelişmenin, koronavirüsle ilgili yeni bir yaz dalgasının başlangıcı olabileceğini söylüyor.

Amsterdam Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Amsterdam Toplum Sağlığı Merkezi'nin (GGD) elde ettiği pozitif test sonucu rakamlarına göre, BA.4 ve BA.5 varyantları, 1 hafta önce korona enfeksiyonlarının yüzde 27'sini oluştururken, şimdi bu rakam ikiye katlandı.

Bu hafta ortaya çıkan vakaların yaklaşık yüzde 54'ünü artık BA.4 ve BA.5 varyantları oluşturuyor.

Kamu yayıncısı NOS'a göre, Hollanda kanalizasyon suyu ölçümleri de, koronavirüs partiküllerinin sayısının arttığını gösteriyor.

Amsterdam Üniversite Tıp Fakültesi'nden tıbbi mikrobiyolog Matthijs Welkers, BA.4 ve BA.5 varyantları ile ilgili gelişmenin muhtemelen önümüzdeki dönemde Hollanda'da Covid vakalarında artışa yol açacağını söyledi.

Welkers'in aktardığına göre, ABD'deki Üniversitesi'nden alınan verilere göre, aynı varyantlar sonucunda Mayıs ayından bu yana Portekiz'de bir koronavirüs dalgası yaşanıyor.

Welkers, Hollanda Televizyonu'na, "Bu gelişmeler bir yaz dalgasının başlangıcı olabilir. BA.4/BA.5 varyantlarının daha hızlı baskın hale geldiğini görüyorsunuz. Kanalizasyon ölçümlerinde ve enfeksiyon raporlarının sayısında da artış görüyoruz. Hepsini bir arada değerlendirdiğimizde Bunu benim çıkardığım sonuç, enfeksiyon sayısının artmaya devam edeceğidir" diye konuştu.

Hollandalı uzman, Omicron alt varyantlarının önceki varyantlara kıyasla daha az rahatsız edici olduğunu vurgulayarak, bu nedenle hastanelere bir hasta akını olmayacağını söyledi.

Ancak Welkers'e göre, yaklaşan tatil dönemi nedeniyle daha da artacak olan iş gücü açığının Covid vakaları ile birleşmesi sonucu, şirketler açısından ciddi sorunlar ortaya çıkabililir.

Hollanda Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü (RIVM) ise, yaz aylarında yeni bir koronavirüs salgınının yakın olduğu sonucuna varmak için henüz çok erken olduğunu bildiriyor.

Hollanda Sağlık Bakanı Ernst Kuipers de, enfeksiyon sayısı ile hastane yardımına ihtiyaç duyacak kadar hastalanan insan sayısının biraz arttığını belirterek, "Ancak durum şu anda endişe verici değil. Her zaman olduğu gibi, bunu izlemeye devam ediyoruz" dedi.

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Hollanda
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