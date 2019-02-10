Hollanda'da otel bahçesine konulacak uçağın transferi tamamlandı

BADHOEVEDORP (AA) - Türk iş adamı Atilay Uslu ve Yıldıray Karaer'in sahibi olduğu Hollanda ve Benelüks ülkelerindeki en büyük otelin bahçesine konulacak Boeing 747 tipi uçağın transferi tamamlandı.

Dünyanın en büyük uçaklarından biri olan 170 ton ağırlığındaki Boeing 747 tipi uçak, büyük bir ekip çalışması ve uzaktan kumandayla yürütülen ağır nakliye aracı ile taşınarak otelin bahçesine getirildi.

Uçak, yol güzergahında bulunan 16 tarla, kanalların üzerine kurulacak köprü üzerinden ve A9 otoyolundan geçerek Hollanda'nın Haarlemmermeer belediyesine bağlı Badhoevedorp köyünde geçen yıl açılan üç konsept binadan oluşan 44 bin metrekarelik, 680 odalı, 35 bin metrekare alandaki otelin bahçesine konuldu.

Hollanda'da yaşayan Afyonkarahisar doğumlu 51 yaşındaki Uslu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son aşamayı heyecanla izlediğini belirterek, bir kişi ile başlayan projeyi 55 kişilik bir ekiple tamamladıklarını söyledi.

Diğer otellerinde olduğu gibi bu otelde de uçak temalı bir şey olması gerektiğini düşündüklerini kaydeden Uslu, "Dedik ki herkesin hayal ettiği bir uçak olan Boeing 747 jumbojet uçağını otelin bahçesine koyalım. Boeing 747 uçağın 50'inci yıldönümü olan 9 Şubat'ta bu işin olması için yola çıktık." dedi.