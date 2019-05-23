Hollanda'da oy kullanma işlemi sona erdi

ROTTERDAM (AA) - Hollanda'da, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için oy verme işlemi sona erdi.

Ülke genelinde 16 partiden toplam 308 adayın, 26 sandalye için yarıştığı ve 6 Türk kökenli adayın da katıldığı seçimlerde sandıklara kayıtlı seçmenlerin yerel saatle 07.30'da başlayan oy verme işlemi, saat 21.00'de tamamlandı.

Yaklaşık 13 milyon seçmenin bulunduğu ülkede seçime katılım oranı, 2014 seçimlerindeki yüzde 37,3'ü geçerek yüzde 41,2 oldu.

Kesin olmayan ilk sandık çıkış anketlerine göre, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri'nin 4. sıradan aday olduğu İşçi Partisi (PvdA) seçimi kazandı.

Araştırma şirketi Ipsos'un verilerine göre, PvdA, 5 sandalye ile ilk sırada yer alırken Başbakan Mark Rutte'nin liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisinin (VVD) 4 parlamento üyesi çıkarması öngörülüyor.

2014 seçiminde 4 sandalye kazanan aşırı sağcı Geert Wilders'in liderliğindeki Özgürlük Partisinin (PVV), bu kez bir sandalyeyle en büyük kaybı yaşayan parti olacağı tahmin ediliyor.