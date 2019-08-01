Hollanda’da Peçe ve Burkaya Kamusal Alanda Yasak

Hollanda’da yeni bir yasayla, peçe ve burka gibi yüzü kapayan kıyafetlerin toplu ulaşım araçları, kamu binaları ve sağlık ve eğitim kurumlarında giyilmesi yasaklandı. Özellikle muhafazakar Müslüman kadınların kullandığı, yüzü kapatan bu tür kıyafetlere yönelik yasanın herhangi bir dini hedef almadığını savunan hükümet yetkilileri, yasanın amacının iletişimin elzem olduğu kamusal alanlarda toplumun güvenliğini sağlamak olduğunu söylüyor.

Avrupa’da Fransa, Almanya, Belçika, Avusturya ve Danimarka’nın ardından Hollanda’da da yüzü kapayan kıyafetlerin kamusal alanda kullanımı yeni bir yasayla kısıtlandı. 31 Temmuz Perşembe günü yürürlüğe giren yasada yer alan cezai kuralların ne kadar sıkı bir şekilde uygulamaya koyulacağıysa henüz öngörülemiyor.

17 milyon nüfuslu Hollanda’da, yasada bahsedilen türden kıyafet giyen kadınların sayısının sadece birkaç yüz kadar olduğu ve kamusal alanlarda bu kıyafetler nedeniyle herhangi bir problem yaşanmadığı kaydediliyor.

Ancak resmi bir hükümet sayfasında yapılan yazılı açıklamada, bu yasayla getirilen kısıtlamanın ‘hiç bir dini ya da bir toplumun bireylerini hedef almadığı’ belirtildi ve şu ifadelere de yer verildi: “Bu özgürlük, iletişimin kaliteli hizmet ve toplum güvenliği açısından elzem olduğu yerlerde kısıtlanıyor.”