HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hollanda’da “pedofili” yanlısı siyasi parti infiale neden oldu

Hollanda’da “pedofili” yanlısı siyasi parti infiale neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2020 22:02 | Son Güncelleme

Hollanda’da pedofili yanlısı Kardeşçe Aşk, Özgürlük ve Farklılık Partisi (PNVD) protesto edildi.

Hollanda’da pedofili yanlısı Kardeşçe Aşk, Özgürlük ve Farklılık Partisi (PNVD) protesto edildi. Seçim programını açıklayan PNVD ülkede infiale neden oldu.

Hollanda’da Ağustos ayından kurulan ve 2021’deki genel seçimlere katılmaya hazırlanan Kardeşçe Aşk, Özgürlük ve Farklılık Partisi (PNVD) seçim programını açıklamasının ardından tüm ülkede infiale neden oldu. PNVD, seçim programında pedofilinin yasallaşmasını destekleyen ifadelere yer verdi. Başkent Amsterdam’da bulunan Museum Meydanı’nda toplanan onlarca kişi pedofili yanlısı PNVD’yi protesto ederek, kapatılması için imza kampanyası başlattı. Kampanyada şu ana kadar 500 bin imza toplanırken, konuyu Meclise taşımak için çalışmalar başlatıldı. Gösteriler sırasında çocukken pedofililer tarafından tacize uğrayan kişiler başından geçenleri anlattı. Protestocular, Çocuk Esirgeme Kurumu’nda yaşanan olayların örtbas edildiğini ve ana akım medyanın pedofili konusunda duyarsız olduğunu vurguladı.

Protestoyu organize eden “Safe the Children” (Çocukları koru) Derneği’nde görevli İrhuia Deb Beek yaptığı açıklamada, “Hollanda’da pedofili derneğinin kurduğu siyasi parti, meclise girmek istiyor ve pedofiliyi Hollanda’da normalleştirmek istiyor. Bunların en büyük amacı, cinsellik yaşını kaldırmak. Bu siyasi partinin meclise girebilme konusunda ciddi endişelerim var. Girebilme şansı var çünkü bu zihniyete gizliden destek verenler olabilir. Ama ben bir kadın ve bir anne olarak karşılarında dimdik durmaya kararlıyım. Ayrıca bu partinin korona döneminde kurulması bizim işimize yaradı. Çok sayıda vatandaş boş vaktinde bu konuyu araştırıp bize destek verdi” dedi.

Göstericiler, her hafta ülkenin farklı yerlerinde PNVD’nin bir an önce kapatılması amacı ile protestolar düzenleneceğini ifade ederken, şu ana kadar siyasi anlamda bir destek alamadıklarını açıkladı.

Öte yandan PNVD’ne Hollanda’da pedofiliyi destekleyen ilk siyasi parti değil. 2006 yılında yine bir pedofili siyasi parti seçimlere girmiş, yeterince oy alamamıştı. 2014 yılında ise mahkeme kararı ile kapatılmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ın yeni halini görenler tanıyamıyor İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ın yeni halini görenler tanıyamıyor
Bakan Koca'dan İspanyol Gribi örneğiBakan Koca'dan İspanyol Gribi örneği
KYK burs ve yurt başvuruları başladı mı? 2020 KYK burs ve yurt başvurusu nasıl yapılır? İşte KYK yurt ve burs tarihleri!KYK burs ve yurt başvuruları başladı mı? 2020 KYK burs ve yurt başvurusu nasıl yapılır? İşte KYK yurt ve burs tarihleri!
1/
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Konut ve otomobil piyasasında rekorlar ardı ardına geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Konut ve otomobil piyasasında rekorlar ardı ardına geliyor
Şevval Sam'ın arabası şaşırttı! Binlerce lira kazanıyor ama...
Şevval Sam'ın arabası şaşırttı! Binlerce lira kazanıyor ama...
Eski eşine seslendi! 'İyi hissetmiyorum...'
Eski eşine seslendi! 'İyi hissetmiyorum...'
Fuhuş için buluştuğu kişi trans birey çıkınca...
Fuhuş için buluştuğu kişi trans birey çıkınca...
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
İstanbul metrosundaki korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul metrosundaki korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Aleyna Çakır olayında Gülay Uygun neden intihar etti?
Aleyna Çakır olayında Gülay Uygun neden intihar etti?
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Hatay'da zincirleme kaza: 1 asteğmen hayatını kaybetti, 6 yaralı
Hatay'da zincirleme kaza: 1 asteğmen hayatını kaybetti, 6 yaralı
Bakan Koca'dan DSÖ'ye 'aşı' mesajı
Bakan Koca'dan DSÖ'ye 'aşı' mesajı
Diğer Haberler
Nikahta damada arkadaşlarından şok sürpriz
Nikahta damada arkadaşlarından şok sürpriz
Adana’da drone destekli asayiş uygulaması
Adana’da drone destekli asayiş uygulaması
Afyonkarahisar'da 23 muvazzaf asker koronavirüs karantinasına alındı
23 muvazzaf asker koronavirüs karantinasına alındı
İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar trafiğe kapalı
İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar trafiğe kapalı
Bakan Koca'dan, İspanyol Gribi örneği: Tahminen 50- 100 milyon can kaybı oldu
Bakan Koca'dan İspanyol Gribi örneği
Kocaeli'de 1 buçuk milyonluk bebek maması vurgununu polis önledi
Kocaeli'de 1 buçuk milyonluk bebek maması vurgununu polis önledi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.