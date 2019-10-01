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Hollanda’da polis papağanı gözaltına aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2019 09:40 | Son Güncelleme

Hollanda’da polis hırsızlık şüphesiyle gözaltına aldığı kişinin papağanını da gözaltına aldı.Hollanda’nın Lahey kentinde bir kişi hırsızlık yaptığı şüphesiyle polis tarafından gözaltına alındı.

Hollanda’da polis papağanı gözaltına aldı

Hollanda’da polis hırsızlık şüphesiyle gözaltına aldığı kişinin papağanını da gözaltına aldı.
Hollanda’nın Lahey kentinde bir kişi hırsızlık yaptığı şüphesiyle polis tarafından gözaltına alındı. Polis, zanlıyı gözaltına alırken, zanlının omzunun üstünde bulunan papağanı da aldı. Polis zanlıyı nezarete atarken ‘tanık’ olarak değerlendirdiği papağanı da götürdü. Utrecht’te yapıldığı düşünülen hırsızlık olayı ile ilgili yapılan ilginç gözaltı işleminde papağanında nezarete götürülmesinden sonra polis papağana yiyecek vererek cam ile çevrili gözaltı bölmesinde tuttu. Lahey Polis Merkezi papağanın fotoğrafını çekerek sosyal medya hesaplarından Papağan’ın gözaltı işlemi sırasında tanık sıfatıyla alındığı’ bilgisine yer verildi. Mizah amaçlı yapılan paylaşıma tüm dünya kamuoyundan ilgi de yoğun oldu.

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