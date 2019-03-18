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Hollanda'da polis silahlı saldırı sonrası Türk şüpheliyi arıyor

18.03.2019 17:30 | Son Güncelleme

Hollanda'da sabah saatlerinde gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından polis 37 yaşındaki Gökmen Tanış'ı arıyor.

Hollanda'da polis silahlı saldırı sonrası Türk şüpheliyi arıyor

Utrecht Belediye Başkanı olayda üç kişinin öldüğünü açıkladı.Hollanda'nın Utrecht kentinde üç kişinin öldüğü silahlı saldırının ardından Hollanda polisi, 37 yaşında Türkiye doğumlu bir şüphelinin peşinde olduğunu açıkladı. Polis, şüphelinin isminin Gökmen Tanış olduğunu duyurdu.

Tanış'ın fotoğrafına yer verilen Twitter paylaşımında, tramvayda yaşanan olayla ilişkisi olduğu düşünülen şüpheliyi bulmak için Hollandalılardan yardım istendi.

Bir telefon numarası paylaşan Hollanda polisi, Tanış'tan uzak durulması uyarısında bulundu.

Utrecht Belediye Başkanı Jan van Zanen, kentte sabah saatlerinde silahlı bir kişinin açtığı ateş sonucu üç kişinin hayatını kaybettiğini, dokuz kişinin de yaralandığını açıkladı. Belediye Başkanı, saldırının bir terör eylemi olduğunu tahmin ettiklerini belirtti.

AFP/ÖA,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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