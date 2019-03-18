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Hollanda'da polisinin aradığı Gökmen Tanış'ın babası: Yaptıysa cezasını çeksin

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2019 18:52 | Son Güncelleme

HOLLANDA'nın Utrecht kentinde 3 kişinin öldüğü, 9 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Türk kökenli Gökmen Tanış'ın Kayseri'de oturan babası Mehmet Tanış, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuştu.

KAYSERİ, (DHA)- HOLLANDA'nın Utrecht kentinde 3 kişinin öldüğü, 9 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Türk kökenli Gökmen Tanış'ın Kayseri'de oturan babası Mehmet Tanış, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuştu. Baba Tanış, "Oğlumla 11 yıldır diyaloğum yok, konuşmuyoruz. Yaptıysa cezasını çeksin" dedi.
Utrecht'in 24 Ekim Meydanı yakınlarında bulunan Oudenrijn Hastanesi yakınlarında, bu sabah yerel saatle 10.45'te tramvayda düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 9 kişi de yaralandı. Saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla aranan Gökmen Tanış'ın, Yozgat doğumlu olduğu ortaya çıktı.
Gökmen Tanış'ın babası Mehmet Tanış'ın, yıllar önce Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Sırçalı beldesinden ailesiyle Hollanda'ya gittiği, 2008'de eşinden boşanıp Türkiye'ye döndüğü ve Kayseri'ye yerleştiği öğrenildi. İkinci evliliğini yapan Mehmet Tanış, ilk eşinden olan ve Hollanda'da yaşamaya devam eden oğlu Gökmen Tanış ile 11 yıldır görüşmediklerini söyledi.
DHA'ya konuşan baba Tanış, oğlunun amcasının kızı ile evlendiğini, 2 ay sonra boşandıklarını belirtti.
Saldırıdan bilgisinin olmadığını dile getiren baba Mehmet Tanış, "Oğlumla 11 yıldır diyaloğum yok, konuşmuyoruz. 2008 yılından bu yana görüşmediğim birisi. Saldırıyı gerçekleştirmesiyle alakalı, o insanın o anki psikolojisini bilemem. Aynı evde yaşadığın evladını bile tanıyamıyorsun. Yaptıysa cezasını çeksin. Ben ne yapabilirim ki. Hiç kimsenin birilerinin canını almasına hakkı yok. Olayı yapan Hollanda'da, ben buradayım. Ben 11 yıl önce dönüş yaptım. Kim olursa olsun, dediğiniz şekilde ise ne yaptığını, nasıl yaşadığını ben bilemiyorum. Ben onları, onlar da beni reddetti, konuşmuyoruz. Daha önce saldırgan tavırları yoktu. Aradan 11 yıl geçti. Ne oldu, neler yaşadı bilemiyorum" ifadelerini kullandı.

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