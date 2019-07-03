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Hollanda'da "Profesyoneller Gençlerle Buluşuyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 21:55 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğunda, başarı elde etmiş bir kişinin, Türk gençleriyle bir araya getirildiği "Profesyoneller Gençlerle Buluşuyor" temalı söyleşinin 2'incisi yapıldı

ROTTERDAM (AA) - Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğunda, başarı elde etmiş bir kişinin, Türk gençleriyle bir araya getirildiği "Profesyoneller Gençlerle Buluşuyor" temalı söyleşinin 2'incisi düzenlendi.

Söyleşiye Hollanda'da 3, Türkiye'de de 5 otel sahibi ve bir hava yolu şirketinin ortağı olan Türk kökenli iş adamı Atilay Uslu katıldı.

Rotterdam Başkonsolosu Aytaç Yılmaz'ın sunuculuğunu yaptığı söyleşide Uslu, anlattığı başarı hikayelerinin yanı sıra dinleyicilere tavsiyelerde bulundu.

Hollanda ve Benelüks ülkelerinde otele sahip olduğunu belirten Uslu, hedefinin ilk başta çok büyük bir iş adamı olmadığını fakat ortağıyla tanıştıktan sonra işlerinin yolunda gittiğini söyledi.

Uslu, iş hayatına amcasının döner lokantasını kiralayarak başladıktan sonra seyahat acentalığına girdiğini ifade etti. İlk başlarda Hollanda'daki 150 tur operatörü arasında sonuncu sırada bulunduklarını vurgulayan Uslu, tur operatörlerinin hepsinin iflas ettiğini, kalan dört operatör arasında da ikinci olduklarını belirtti.

- "İyi niyet övgüsü' aldık"

İş insanı Uslu, başarısının sırlarından birisinin de zorluklara karşı göğüs germek olduğunun altını çizdi. En çok korktuğu zamanlardan birisinin ise Türkiye'de 2016'da yaşanan darbe girişimi olduğuna değinen Uslu, sözlerine şöyle devam etti:

"O gece ve ertesi gün Hollanda'daki bütün hava yolları uçuşlarını iptal ederken, biz bu zorluğu bir fırsat olarak değerlendirdik ve uçuşlarımızı durdurmadık. Çok yolcu mağdur kaldığı için yolcuları kokpit ve hostes bölümü gibi yerlerde götürdük ve uçaklarımız dolu dolu gitti. Eğer uçuşları iptal etmiş olsaydık zarardan dolayı toparlanmamız çok zor olacaktı. Diğer hava yolları şirketleri uçuşlarını iptal ettiği biz de etmediğimizden dolayı 'iyi niyet övgüsü' aldık."

Uslu, gençlere "Sana verilen tavsiye ne olursa olsun, kabiliyetin varsa inandığın işi her zaman yapmalısın." tavsiyesinde bulundu.

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