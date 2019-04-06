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Hollanda'da Rafadan Tayfa kahramanları Türk çocuklarla buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 14:00 | Son Güncelleme

Hollanda'da Rafadan Tayfa kahramanları Türk çocuklarla buluştu

ROTTERDAM (AA) - TRT Çocuk Kanalının en sevilen çizgi filmlerinden Rafadan Tayfa kahramanları, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) organizasyonuyla Hollanda'da yaşayan Türk çocuklarla bir araya geldi.

Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarının dil ile kültür gelişiminde önemli işlev gören çizgi film Rafadan Tayfa'nın kahramanları Akın, Hayri, Mert, Kamil, Sevim ve Hale'nin 5 Nisan'da Deventer'de başlayan Hollanda'da çocuklarla buluşma etkinlikleri Rotterdam'da devam etti. Etkinlikte, çizgi filmin kahramanlarına çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlik sonrası YTB tarafından çocuklara hediyeler takdim edildi.

Rafadan Tayfa ekibi yarın da Utrecht kentinde çocuklarla bir araya gelecek.

- Rafadan Tayfa'nın Avrupa turnesi sürecek

Rafadan Tayfa kahramanları Avrupa turnesi kapsamında Hollanda'nın ardından Belçika, Fransa, Almanya, İngiltere ve Avusturya'ya da gidecek.

Programın detaylarına "www.ytb.gov.tr" adresi ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.

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