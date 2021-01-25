HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hollanda’da salgın tedbirlerine karşı düzenlenen gösterilerde 240 kişiye gözaltı

Hollanda’da salgın tedbirlerine karşı düzenlenen gösterilerde 240 kişiye gözaltı

25.01.2021 15:21 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda’da alınan korona virüs önlemlerine karşı çıkan yüzlerce kişi sokaklara dökülürken, polis 40 kişiyi gözaltına aldı.Korona virüs salgını nedeniyle kısıtlamaların sertleştirildiği Hollanda’da birden fazla şehirde protestolar patlak vermiş, başkent Amsterdam ve Eindhoven kentinde yüzlerce kişi sokaklara dökülmüştü.

Hollanda’da alınan korona virüs önlemlerine karşı çıkan yüzlerce kişi sokaklara dökülürken, polis 40 kişiyi gözaltına aldı.
Korona virüs salgını nedeniyle kısıtlamaların sertleştirildiği Hollanda’da birden fazla şehirde protestolar patlak vermiş, başkent Amsterdam ve Eindhoven kentinde yüzlerce kişi sokaklara dökülmüştü. Kısıtlama karşıtı protestolar Lahey kentine de sıçramış, göstericiler polisle çatışmıştı. Polis, çatışmalarda 240 kişinin gözaltına alındığını söyledi. Polis başkent Amsterdam’da polis ile çatışan 200, Eindhoven kentinde ise 55 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Neler oldu?
Başkent Amsterdam’da korona virüs önlemlerini protesto eden yüzlerce kişi sokaklara döküldü. Polisle karşı karşıya gelen göstericiler, polise taş ve yabancı madde fırlattı. Polis, araçları ateşe veren göstericileri dağıtmak için tazyikli su kullandı. Benzer olaylar Eindhoven kentinde de yaşandı. Sokağa dökülen öfkeli kalabalık, mağazaları yağmaladı.

9 Şubat’a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Hollanda’da 2020 Aralık ayından bu yana market, fırın, eczane gibi işletmeler dışındaki tüm işletmeler ve okullar kapalı tutuluyor. Ülkede salgınla mücadele kapsamında geçtiğimiz günlerde 9 Şubat’a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mesleğini bırakıp bu işe girdi! Tanesini 70 bin TL'den satıyor Mesleğini bırakıp bu işe girdi! Tanesini 70 bin TL'den satıyor
Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü yoğun kar yağışı bekleniyorMeteoroloji uyardı! Çarşamba günü yoğun kar yağışı bekleniyor
43 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 43?43 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 43?

En Çok Okunan Haberler

İş yeri vergi ödemelerine erteleme

İş yeri vergi ödemelerine erteleme

O ilimizde tespit edildi! Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif

O ilimizde tespit edildi! Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif

Millet İttifakı'yla ilgili bomba kulis!

Millet İttifakı'yla ilgili bomba kulis!

Başını örtüp, Arapça konuştu

Başını örtüp, Arapça konuştu

Esnaf ve sanatkarlara müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Esnaf ve sanatkarlara müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Bilim Kurulu üyesi Özlü'den çok önemli '45 gün' uyarısı

Bilim Kurulu üyesi Özlü'den çok önemli '45 gün' uyarısı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 23 Ocak koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 23 Ocak koronavirüs tablosu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Meteoroloji'den 8 il için 'sarı' uyarı

Meteoroloji'den 8 il için 'sarı' uyarı

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Tilkiye böyle seslendi

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Tilkiye böyle seslendi

Kısıtlama günleri ve saatleriyle ilgili flaş açıklama!

Kısıtlama günleri ve saatleriyle ilgili flaş açıklama!

Diğer Haberler

MSB duyurdu: Doğu Akdeniz'de eğitim görevi icra edildi

F-16'lar Doğu Akdeniz'de uçtu!

Kızı tecavüze uğrayan anne: Torunumun psikolojisi bozuldu

Kızı tecavüze uğrayan anne: Torunumun psikolojisi bozuldu

İstanbul yol durumu! Trafik yoğunluğu yüzde 80'e dayandı

Yoğunluk yüzde 80'e dayandı

Meteoroloji uyardı! Trakya'da çarşamba günü yoğun kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü yoğun kar yağışı bekleniyor

Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesinden açıklama

Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesinden açıklama

Kaçırılan gemicinin son sözleri 'Korsan bölgesinden geçiyoruz, endişeliyiz' olmuş

Kaçırılan gemicinin son sözleri ortaya çıktı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.