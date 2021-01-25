Hollanda’da salgın tedbirlerine karşı düzenlenen gösterilerde 240 kişiye gözaltı

Hollanda’da alınan korona virüs önlemlerine karşı çıkan yüzlerce kişi sokaklara dökülürken, polis 40 kişiyi gözaltına aldı.

Korona virüs salgını nedeniyle kısıtlamaların sertleştirildiği Hollanda’da birden fazla şehirde protestolar patlak vermiş, başkent Amsterdam ve Eindhoven kentinde yüzlerce kişi sokaklara dökülmüştü. Kısıtlama karşıtı protestolar Lahey kentine de sıçramış, göstericiler polisle çatışmıştı. Polis, çatışmalarda 240 kişinin gözaltına alındığını söyledi. Polis başkent Amsterdam’da polis ile çatışan 200, Eindhoven kentinde ise 55 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Neler oldu?

Başkent Amsterdam’da korona virüs önlemlerini protesto eden yüzlerce kişi sokaklara döküldü. Polisle karşı karşıya gelen göstericiler, polise taş ve yabancı madde fırlattı. Polis, araçları ateşe veren göstericileri dağıtmak için tazyikli su kullandı. Benzer olaylar Eindhoven kentinde de yaşandı. Sokağa dökülen öfkeli kalabalık, mağazaları yağmaladı.

9 Şubat’a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Hollanda’da 2020 Aralık ayından bu yana market, fırın, eczane gibi işletmeler dışındaki tüm işletmeler ve okullar kapalı tutuluyor. Ülkede salgınla mücadele kapsamında geçtiğimiz günlerde 9 Şubat’a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

