HABER

Hollanda'da "sarı yelekliler" hükümeti protesto etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 18:38 | Son Güncelleme

Hollanda'da "sarı yelekliler" hükümeti protesto etti

LAHEY (AA) - Hollanda'da "sarı yelekliler", farklı kentlerde hükümeti protesto etti.

Sarı yelekliler, sosyal medyadan yapılan çağrılar üzerine Lahey, Amsterdam ve Rotterdam'ın da olduğu 14 farklı kentte toplandı.

Genellikle ülkedeki aşırı sağ grupların yer aldığı gösterilerde, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve hükümetin politikaları protesto edildi.

Ülkenin Belçika sınırında dün kaza sonucu hayatını kaybeden sarı yelekli eylemci için siyah kurdele takan eylemcilerin üzerindeki yeleklerde "Hakkını aramak için ayağa kalk", Rutte bizim başbakanımız değil" ve "Hükümet istifa" yazıları yer aldı.

Lahey'de Meclis önündeki meydanda toplanan yaklaşık 50 sarı yelekli ise Başbakan Rutte'nin istifasını talep etti.

Daha sonra şehrin merkezinde Hollanda bayrakları ile yoğun güvenlik önlemleri altında yürüyüş yapan eylemciler, "Rutte, defol git" sloganları attı.

Bu arada, ülkede 7 haftadır toplanan "sarı yelekliler"e alternatif olarak örgütlenen "kırmızı yelekliler", yarın Utrecht kentinde hükümet karşıtı gösteri yapacak.

Cinsel yolla bulaşan virüs paniği! Dikkat...Cinsel yolla bulaşan virüs paniği! Dikkat...
İzmir'de sağanak yağış hayatı felç etti (5)İzmir'de sağanak yağış hayatı felç etti (5)
Ataköy'de feci kaza: cadde savaş alanına döndü Ataköy'de feci kaza: cadde savaş alanına döndü 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gösteri Hollanda Lahey protesto Sarı yelekliler

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız!

Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız!

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

Fransa'nın başkenti Paris'te patlama

Fransa'nın başkenti Paris'te patlama

HÜDA PAR yerel seçime katılmıyor!

HÜDA PAR yerel seçime katılmıyor!

Annesinin acısına fazla dayanamadı!

Annesinin acısına fazla dayanamadı!

Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı'dan itiraf!

Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı'dan itiraf!

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Korkutan deprem! 3.8 şiddetinde salladı

Korkutan deprem! 3.8 şiddetinde salladı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Mariam Kavakçı çok tartışılmıştı! Kardeşi de Cumhurbaşkanlığı'nda

Mariam Kavakçı çok tartışılmıştı! Kardeşi de Cumhurbaşkanlığı'nda

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de köprü çöktü, işçiler mahsur kaldı

İzmir'de köprü çöktü, işçiler mahsur kaldı

MHP'li Refik Kurukız, bozkurt işareti yapmak için Erdoğan'dan izin istedi

MHP'li aday bozkurt yapmak için Erdoğan'dan izin istedi

İlber Ortaylı'dan Suriyeli çıkışı: Haddinizi bilin

İlber Ortaylı'dan Suriyeli çıkışı: Haddinizi bilin

Servis şoföründen kız öğrenciye iğrenç sözler!

Servis şoföründen kız öğrenciye iğrenç sözler!

İzmir'de rekor yağış! Trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

İstanbul polisi her yerde onu arıyor!

İstanbul polisi her yerde onu arıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.