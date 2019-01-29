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Hollanda'da "sarı yeleklilerden" dokuzuncu eylem

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 05:06 | Son Güncelleme

Hollanda'da "sarı yeleklilerden" dokuzuncu eylem

ROTTERDAM (AA) - Hollanda'da "sarı yelekliler", dokuzuncu kez farklı kentlerde hükümeti protesto etti.

Sarı yelekliler, sosyal medyadan yapılan çağrılar üzerine başkent Amsterdam, Lahey ve Rotterdam'ın da aralarında olduğu 9 kentte toplandı.

Genellikle ülkedeki aşırı sağ grupların yer aldığı gösterilerde, Başbakan Mark Rutte ve hükümet politikaları protesto edildi.

Rotterdam Erasmus Köprüsü'nde toplanan yaklaşık 50 sarı yelekli, köprüde yürüyüş yaptı. Bazı eylemcilerin giydikleri yeleklerde "Bizim adımıza ve bizim hakkımızda konuşma, bizimle konuş" ve "İslam'a hayır, mültecilere hayır." ifadeleri yer aldı.

Hollanda'da "sarı yeleklilerden" dokuzuncu eylem

Hollanda'da "sarı yeleklilerden" dokuzuncu eylem

Hollanda'da "sarı yeleklilerden" dokuzuncu eylem

Hollanda'da "sarı yeleklilerden" dokuzuncu eylem

Hollanda'da "sarı yeleklilerden" dokuzuncu eylem

Hollanda'da "sarı yeleklilerden" dokuzuncu eylem

Hollanda'da "sarı yeleklilerden" dokuzuncu eylem

Hollanda'da "sarı yeleklilerden" dokuzuncu eylem

Hollanda'da "sarı yeleklilerden" dokuzuncu eylem

Hollanda'da "sarı yeleklilerden" dokuzuncu eylem

Hollanda'da "sarı yeleklilerden" dokuzuncu eylem

Hollanda'da "sarı yeleklilerden" dokuzuncu eylem

Hollanda'da "sarı yeleklilerden" dokuzuncu eylem

Hollanda'da "sarı yeleklilerden" dokuzuncu eylem
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Anahtar Kelimeler:
gösteri Hollanda protesto Rotterdam Sarı yelekliler

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