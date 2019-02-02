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Hollanda'da sarı yeleklilerden eylem

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 20:10 | Son Güncelleme

Hollanda'da sarı yeleklilerden eylem

MAASTRİCHT (AA) - Hollanda'da, sarı yelekliler, bu hafta sadece bir kentte toplanarak onuncu kez hükümeti protesto etti.

Sarı yelekliler, sosyal medyadan yapılan çağrılar üzerine Maastricht kentinde toplandı.

Fransa, Almanya ve Belçika'dan destek için gelen sarı yeleklilerin gösterisine yaklaşık 500 kişi katıldı. Sarı yeleklilerin, Maastricht Futbol Stadyum'u önünde başlayan yürüyüşü, Plein 92 Meydanı'nda son buldu.

Genellikle ülkedeki aşırı sağ grupların yer aldığı gösteride, Başbakan Mark Rutte ve hükümetin politikalarının yanı sıra Avrupa Birliği'nin (AB) politikaları da protesto edildi. Sarı yelekliler, Hollanda'nın da İngiltere gibi AB'den ayrılmasını talep etti.

Eylemciler yürüyüş esnasında, "Haksızlık, hak olduğunda, direniş şarttır" pankartı açıp, "Bölünmeyi durdur, birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için" yazılı döviz taşıyarak, "Rutte defol git" diye slogan attı.

Çok sayıda polisin görev aldığı gösteride, polise hakaretten dolayı bir kişi gözaltına alınırken, bir kişi de havai fişeğin yüzüne gelmesi sonucu yaralandı.

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gösteri Hollanda Maastricht protesto Sarı yelekliler

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