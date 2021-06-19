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Hollanda'da savcılık camilere gönderilen 'tehdit mektubunu' suç saymadı

19.06.2021 19:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda'da Hristiyanların Paskalya bayramı döneminde farklı kentlerdeki 10 camiye bebek bezi, Muhammed Peygamber karikatürleri ve parçalanmış Kuran sayfalarıyla birlikte gönderilen mektuplar, savcılık tarafından suç unsuru sayılmadı.

Hollanda'da savcılık camilere gönderilen 'tehdit mektubunu' suç saymadı

Hollanda'da Hristiyanların Paskalya bayramı döneminde farklı kentlerdeki 10 camiye bebek bezi, Muhammed Peygamber karikatürleri ve parçalanmış Kuran yapraklarıyla birlikte gönderilen mektuplar, savcılık tarafından suç unsuru sayılmadı.

Nisan ayı başında Hollanda'nın Alkmaar, Deventer, Culemborg ve Enschede kentlerindeki farklı camilere, "Toplumumuzda sızlananlara Paskalya hediyesi" yazılı mektuplar gönderildi.

Zarfların içinde Muhammed Peygamber karikatürleri ile parçalanmış Kuran sayfaları da yer aldı. 10 cami yönetimi, tehdit edildikleri ve hakarete uğradıkları gerekçesiyle yargıya başvurdu.

Kamu yayıncısı NOS'un haberine göre savcılık, camilere gönderilen mektupların suç oluşturmadığına karar verdi.

Savcılık, peygamber karikatürleri ve parçalanmış ayetleri "İslam'ı eleştirme biçimi" olarak değerlendirdi. Savcı, "Bir dinin takipçileri bundan etkilenmiş olsa da, o dini eleştirmek ya da hakaret etmek ifade özgürlüğü nedeniyle cezalandırılamaz" görüşünü dile getirdi.

Savcı, camilere gönderilen bebek bezi ve içindeki metnin herhangi bir suç tehdidi oluşturmadığını ve bir hakaret eşiğine ulaşacak kadar güçlü olmadığını da vurguladı.

Hollanda Hükümet ile Müslüman Örgütleri Temas Organı'na (CMO) göre, camilere gönderilen mektuplar, birbirlerinden farklı içeriklere sahipti.

Bebek bezi ve parçalanmış ayetlerin gönderildiği Alkmaar kentindeki Surinam camisi, daha önce de benzer tehdit mektupları almıştı. Bu nedenle cami, bir süredir polis korumasındaydı.

Camiyi ziyaret eden muhalefetteki İşçi Partisi (PvdA) Alkmaar Belediye Meclisi üyesi Mohammed Nabih, gönderilen mektupları, "tamamen gözdağı" diye değerlendirdi.

Hollanda Fas Camileri Konseyi'nden Said Bouharrou, camilere yönelik şiddet olaylarının giderek yoğunlaştığına dikkati çekerek, bu tür olayların artık normalmiş gibi algılanmaya başlandığını söyledi.

Tehditlerin ardından, "Bunun kişisel bir çılgınlık mı, yoksa planlı bir eylem mi olduğunu bilemiyoruz. Bu korkunç bir şey. Endişeliyiz" açıklamasını yapan Bouharraou, Hollanda'da Müslümanlara yönelik nefret olaylarını soruşturmak için hükümete en azından bir koordinatör ataması çağrısında bulundu.

CMO'dan Muhsin Köktaş da camilere ilişkin saldırıların daha fazla ciddiye alınması gerektiğini vurgulayarak, daha fazla koruma ve faillerin yakalanarak cezalandırılmasını istedi.

Hollanda Müslüman Ayrımcılık Monitörü araştırmacılarından Roemer van Oordt, geçen ay NOS'a yaptığı açıklamada, özellikle Ramazan ayı öncesi camilere yönelik saldırılarda artış olduğuna dikkati çekerek, "Bunlar artık vaka değil, yapısal bir sorun" demişti.

Camilere yönelik saldırılar konusunda her yıl 20 ile 80 arasında şikayette bulunulduğunu belirten Hollandalı araştırmacıya göre, bu sadece buzdağının görünen yüzü. Pek çok cami, tepkilerden korktukları ya da polisle kötü deneyimleri bulunduğu için bunları bildirmekten çekiniyor.

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