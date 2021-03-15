HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Hollanda'da seçim korona nedeniyle üç gün sürecek

Hollanda'da seçim korona nedeniyle üç gün sürecek

15.03.2021 13:02 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Hollanda'da seçim korona nedeniyle üç gün sürecek

Hollanda’da üç gün sürecek parlamento seçimleri bugün başladı.

İlk iki gün risk grubunda olan vatandaşların oy kullanması istenirken seçim sonuçlarının çarşamba akşamı belli olması bekleniyor.Hollanda’da üç gün sürecek parlamento seçimleri bugün başladı. Pazartesi sabahı yerel saat ile 7.30'da açılan seçim merkezleri, virüs bulaşma riskini düşük tutmak için Çarşamba gününe kadar açık kalacak. Pazartesi ve Salı günü özellikle yaşlıların ve risk grubunda bulunanların oylarını kullanmaları isteniyor.

Hollanda'da bugün açılan seçim merkezlerinin sayısı yaklaşık bin 600 olarak ifade ediliyor ve bunun tüm oy kullanma merkezlerinin yüzde 20'sine tekabül ettiği belirtiliyor. Bu seçimde ilk kez kırsal kesimde yaşayan 70 yaşın üstündeki vatandaşlar için de mektupla oy kullanma imkanı sağlandı.

Parlamentonun 150 sandalyeli alt kanadında yer almak için Hollanda'da 37 parti yarışıyor. Başbakan Mark Rutte'nin sağ liberal çizgideki Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VDD) anketlere göre yaklaşık yüzde 24'lük oy oranı ile seçimin favorisi. Rutte, çocuklara yapılan yardımlarla ilgili skandal nedeniyle yıl başında istifa edeceğini açıklamış ancak görevde kalmayı sürdürmüştü.

Anketlere göre sağ popülist Geert Wilders'in Özgürlük Partisi yüzde 12'lik oy oranıyla ikinci sırada. Seçimlerde VVD, CDA, sol liberal çizgideki D66 ve Hristiyan Birlik partilerinden oluşan koalisyon hükümetinin meclis çoğunluğunu koruyup koruyamayacağı merak konusu. Seçim sonuçlarının Çarşamba akşam saatlerinde belli olması bekleniyor.

Seçimler ayrıca vatandaşın hükümetin izlediği korona politikalarını başarılı bulup bulmadığını da ortaya koyacak. Hollanda bir süredir yürürlükteki korona tedbirlerine karşı gösterilere sahne oluyor. Pazar günü Lahey'de yine yüzlerce kişinin katılımıyla bir gösteri düzenlendi. Polis göstericilere su ve copla müdahale etti.

AFP, dpa / EC, TY

©Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnşaat kazısında keşfedildi! Yer altından şehir çıktı İnşaat kazısında keşfedildi! Yer altından şehir çıktı
Hollanda'da karantina karşıtı gösteriler!Hollanda'da karantina karşıtı gösteriler!
Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe itiraz etti, gol geçerli sayıldı

Fenerbahçe itiraz etti, gol geçerli sayıldı

Çok sayıda ilin kaderi belli oluyor: Yeni yasaklar gelecek mi?

Çok sayıda ilin kaderi belli oluyor: Yeni yasaklar gelecek mi?

MİT dizisi Teşkilat'a damga vuran final sahnesi! Sosyal medyayı salladı

MİT dizisi Teşkilat'a damga vuran final sahnesi! Sosyal medyayı salladı

5 yaşındaki çocuk kreşte öğretmeni tarafından darp edildi

5 yaşındaki çocuk kreşte öğretmeni tarafından darp edildi

Oğlunun çekmek isterken öyle bir detay paylaştı ki...

Oğlunun çekmek isterken öyle bir detay paylaştı ki...

Gençlerin şüphesi iğrenç olayı ortaya çıkardı! Kocaeli Valisi'nden açıklama

Gençlerin şüphesi iğrenç olayı ortaya çıkardı! Kocaeli Valisi'nden açıklama

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Türkiye bu haritayı bekliyor! Bilim Kurulu üyesi il il sıraladı

Türkiye bu haritayı bekliyor! Bilim Kurulu üyesi il il sıraladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bursa'daki feci kazaya neden olan TIR şoförü konuştu

Bursa'daki feci kazaya neden olan TIR şoförü konuştu

Tüyler ürpertti! Daha çok gece görülüyor, çığlık atıyor

Tüyler ürpertti! Daha çok gece görülüyor, çığlık atıyor

İğrenç olayda yeni gelişme! Çıplak fotoğrafları ortaya çıktı

İğrenç olayda yeni gelişme! Çıplak fotoğrafları ortaya çıktı

Diğer Haberler

Brezilyalı rahipten 'Holokost' duası

Rahipten skandal 'Holokost' duası!

Ermeni askerlerin ailelerinden Paşinyan'a öfke: Çocuklarımızı sattılar

Ermeni askerlerin ailelerinden Paşinyan'a öfke!

Hollanda'da karantina karşıtı gösteriler!

Hollanda'da karantina karşıtı gösteriler!

Charlie Hebdo'nun Meghan Markle karikatürüne tepki

Charlie Hebdo'nun Meghan Markle karikatürüne tepki

Merkel giderayak seçimi kaybetti

Merkel giderayak seçimi kaybetti

Brexit'ten sonra Frexit mi geliyor?

Brexit'ten sonra Frexit mi geliyor?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.