Hollanda'da seçim korona nedeniyle üç gün sürecek

İlk iki gün risk grubunda olan vatandaşların oy kullanması istenirken seçim sonuçlarının çarşamba akşamı belli olması bekleniyor.Hollanda’da üç gün sürecek parlamento seçimleri bugün başladı. Pazartesi sabahı yerel saat ile 7.30'da açılan seçim merkezleri, virüs bulaşma riskini düşük tutmak için Çarşamba gününe kadar açık kalacak. Pazartesi ve Salı günü özellikle yaşlıların ve risk grubunda bulunanların oylarını kullanmaları isteniyor.

Hollanda'da bugün açılan seçim merkezlerinin sayısı yaklaşık bin 600 olarak ifade ediliyor ve bunun tüm oy kullanma merkezlerinin yüzde 20'sine tekabül ettiği belirtiliyor. Bu seçimde ilk kez kırsal kesimde yaşayan 70 yaşın üstündeki vatandaşlar için de mektupla oy kullanma imkanı sağlandı.

Parlamentonun 150 sandalyeli alt kanadında yer almak için Hollanda'da 37 parti yarışıyor. Başbakan Mark Rutte'nin sağ liberal çizgideki Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VDD) anketlere göre yaklaşık yüzde 24'lük oy oranı ile seçimin favorisi. Rutte, çocuklara yapılan yardımlarla ilgili skandal nedeniyle yıl başında istifa edeceğini açıklamış ancak görevde kalmayı sürdürmüştü.