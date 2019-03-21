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Hollanda’da seçimin galibi ırkçı parti

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.03.2019 11:56 | Son Güncelleme

Hollanda’da senatörleri belirleyen Eyaletler Meclisi seçimlerinin galibi, sürpriz bir şekilde aşırı sağcı Demokrasi İçin Forum Partisi oldu.Hollanda’da, senato üyelerini belirleyecek olan, Eyaletler Meclisi seçimlerinde sandıkların yüzde 95’i açıldı.

Hollanda’da seçimin galibi ırkçı parti

Hollanda’da senatörleri belirleyen Eyaletler Meclisi seçimlerinin galibi, sürpriz bir şekilde aşırı sağcı Demokrasi İçin Forum Partisi oldu.
Hollanda’da, senato üyelerini belirleyecek olan, Eyaletler Meclisi seçimlerinde sandıkların yüzde 95’i açıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre, bölgesel seçimlere ilk defa katılan aşırı sağcı Demokrasi İçin Forum Partisi (FvD), yüzde 14,4 alarak birinci oldu. Hollanda’da Başbakan Mark Rutte başkanlığındaki koalisyon hükümeti, senatodaki çoğunluğu kaybetti. Koalisyon ortaklarının, senatodaki üye sayısı 38’den 31’e düştü.
Seçmenlerin yüzde 56’sının katıldığı seçimlerde Başbakan Rutte’nin partisi Liberal Sağ Parti (VVD), oyların yüzde 13,8’ini alarak 75 sandalyeli senatoda 12 sandalye elde etti.
Katı bir göçmen politikası talep eden ve Hollanda’nın Avrupa Birliği’nden ayrılmasını destekleyen partinin katıldığı ilk seçimde 10 sandalye elde etmesini Başbakan Rutte de, "Seçimlerin en büyük kazananın, Demokrasi İçin Forum Partisi" diyerek kabul etti.
Göç ve İslam konusundaki sert çıkışlarıyla bilinen Demokrasi İçin Forum Partisi’nin (FvD) seçim vaatlerinin başında daha az göçmen alımı geliyor. Ayrıca Hollanda’nın AB’den ayrılması için referanduma gidilmesini de savunuyor.
Hollandalı Türklerin partisi Denk ise senatoda sandalye sahibi olamadı.

Hollanda’da seçimin galibi ırkçı parti

Hollanda’da seçimin galibi ırkçı parti

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