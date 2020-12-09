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Hollanda'da sigara paketleri 'itici' hale getirildi, istasyonlarda sigara satışı ve içilmesi yasaklandı

09.12.2020 21:54 | Son Güncelleme:
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Hollanda'da sigara paketleri 'itici' hale getirildi, istasyonlarda sigara satışı ve içilmesi yasaklandı

Hollanda'da tren istasyonlarında sigara satışı ve içilmesi tamamen yasaklandı. İstasyonlarda küllük olarak kullanılan direklerin sonuncusu, Demiryolları Müzesi'ne bağışlandı.

Hollanda'da bugünden itibaren tren istasyonlarında sigara satışı ve içilmesi tamamen yasaklandı. İstasyonlarda küllük olarak kullanılan direklerin sonuncusu, Demiryolları Müzesi'ne bağışlandı. Ülke genelinde sigaralar da tek tip paketlerde satılmaya başlandı.

Hollanda Sağlık, Refah ve Spor Bakanlığı'nın, sigarayla mücadele kapsamında aldığı karar uyarınca, tüm sigara paketleri "itici" hale getirildi.

Bugünden itibaren sigara paketleri sadece koyu yeşil ve kahverengi bir görünüme sahip olacak.

Bu renklerin, tiryakileri sigara almaktan caydırması için özellikle seçildiği belirtildi.

Paketlerin üzerinde, tiryakilerin alışkın olduğu markalara ilişkin herhangi bir işaret ya da görsel bulunmayacak.

Paketlerde sadece sigaranın yol açtığı hastalıklara ilişkin uyarıcı ve itici görüntüler bulunacak.

Bu nedenle Hollandalı tütün üreticileri, tiryakilerin yıllardır alıştığı görseller ile logoların yasaklanmasının, haksız rekabete yol açacağını savunuyor. Sigara satıcıları da, hepsi birbirine benzeyen paketleri birbirinden ayırmanın zorlaşacağını söylüyor.

Markasız koyu yeşil ve kahverengi sigara paketleri, kısa bir süre önce Belçika'da satışa sunuldu. Fransa'da da 2016'dan bu yana sigaralar sadece beyaz renkli paketlerde satılıyor.

Hollanda'da bir süre önce marketlerde sigaraların tüketicilerin göremeyeceği kapalı bölümlerde tutulması kararı alınmış ve üniversiteler de dahil okul bahçelerinde sigara içilmesi yasaklanmıştı.

Hedef yüzde 5

Hollanda hükümeti, sigara içenlerin sayısını azaltarak, ülkede en yaygın görülen kanser türü olan akciğer kanseri ile mücadele etmek istiyor.

Hollanda, 2040 yılında sigara içenlerin oranını yüzde 5'e indirmeyi hedefliyor.

Resmi verilere göre, alınan önlemler kapsamında son 5 yılda sigara içen yetişkinlerin oranı yüzde 25,7'den yüzde 21,7'ye geriledi.

Gençler arasında ise bu oran yüzde 25'den yüzde 15'e düştü.

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