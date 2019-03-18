HABER

Hollanda’da silahlı saldırı: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2019 14:49 | Son Güncelleme

Hollanda’nın Utrecht şehrinde bir tramvayda gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise yaralandı.Hollanda polisinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Utrecht’te 24 Oktoberplain Meydanı’nda bulunan tren istasyonundaki bir tramvayda silahlı bir kişinin ateş açması sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Hollanda’da silahlı saldırı: 1 ölü

Hollanda’nın Utrecht şehrinde bir tramvayda gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise yaralandı.
Hollanda polisinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Utrecht’te 24 Oktoberplain Meydanı’nda bulunan tren istasyonundaki bir tramvayda silahlı bir kişinin ateş açması sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Acil servisler ve terörle mücadele ekipleri olay yerine gönderildi.
Polis ekipleri, olayın bir terör saldırısı olabileceğini belirtirken Hollanda Başbakanı Mark Rutte de olayla ilgili bir kriz masası oluşturulduğunu duyurdu.
Öte yandan polisin bölgeyi ve bitişik caddeleri kuşatma altına aldığı ancak failin kaçmayı başardığı öğrenildi. Utrecht polisi, olay yerine çok sayıda ambulans, acil servis ekibi ve yaralıları hastanelere götürmesi için de helikopter gönderildiğini ifade etti. Polis ayrıca, ambulanslara yol vermesi konusunda sürücülere çağrıda bulundu.
Yerel transport servisi U-OV, şehirdeki tramvay hizmetlerinin geçici bir süre durdurulduğunu açıkladı.

Hollanda’da silahlı saldırı: 1 ölü

Hollanda’da silahlı saldırı: 1 ölü

Hollanda’da silahlı saldırı: 1 ölü

PARTNERSeren Serengil’den ‘dolandırıldım' şikâyetiSeren Serengil’den ‘dolandırıldım' şikâyeti
Derede kaybolan Hediye'nin ablası: Kardeşim elimden kayıp gittiDerede kaybolan Hediye'nin ablası: Kardeşim elimden kayıp gitti
Merdivenden düşerek hastanelik olduMerdivenden düşerek hastanelik oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan'a büyük şok! Ortaya çıktı

Arda Turan'a büyük şok! Ortaya çıktı

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son dakika açıklaması

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son dakika açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

Dikkat! Dolarda gözler bu verilerde...

Dikkat! Dolarda gözler bu verilerde...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Çocuk parkında enişte dehşeti!

Çocuk parkında enişte dehşeti!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

'Askere gideceğiz' diye para toplayan 7 arkadaşa, dilencilikten ceza

'Askere gideceğiz' diye para toplayanlara dilencilikten ceza

Bodrum'da ölü caretta caretta sahile vurdu

Bodrum'da ölü caretta caretta sahile vurdu

Tartıştığı oğlunu bıçaklayıp ambulans çağırdı

Tartıştığı oğlunu bıçaklayıp ambulans çağırdı

Maltepe'de yangın! 4'ü çocuk 12 kişi kurtarıldı

Maltepe'de yangın! 4'ü çocuk 12 kişi kurtarıldı

'Dur' ihtarına uymadı, kaçarken attığı poşetten uyuşturucu çıktı

'Dur' ihtarına uymadı, attığı poşetten çıkan şoke etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.