Hollanda’da Silahlı Saldırı

Hollanda’nın Utrecht kentinde tramvayın içinde bir kişi ateş açtı. Yetkililer ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiğini, bazı kişilerin yaralandığını belirtiyor.

Tramvay istasyonunun yakınlarında bir meydan polis tarafından kordon altına alındı.

Polis saldırganı arıyor. Hollandalı yetkililer bunun bir terör saldırısı olabileceğini belirtiyor.

Olayın yerel saatle 10:45’te meydana geldiği kaydediliyor.

Hollanda Başbakanı olaydan derin endişe duyduğunu açıkladı.

Bir görgü tanığı bir adamın şiddetli şekilde ateş açtığını kaydetti.

Saldırı nedeniyle kentteki bütün tramvay seferleri durdurulmuş durumda.

