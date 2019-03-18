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Hollanda'da silahlı saldırının şüphelisi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 20:53 | Son Güncelleme

Hollanda'da silahlı saldırının şüphelisi yakalandı

UTRECHT (AA) - Hollanda'daki silahlı saldırının şüphelisinin yakalandığı bildirildi.

Utrecht Belediye Başkanı Jan van Zanen'ın, polis ve savcı sözcüsü ile yaptığı basın toplantısında, Utrecht kentindeki 24 Ekim Meydanı'nda düzenlenen silahlı saldırıdaki şüpheli Gökmen Tanış'ın yakalandığı açıklandı.

Polis Sözcüsü Rob van Bree de kendilerine gelen yeni bir bilgiye göre şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Belediye Başkanı Jan van Zanen, silahlı saldırının henüz sebebinin belli olmadığını belirterek, hayatını kaybedenlerin aileleri, yaralananlar ve olayı yaşayanların yanında olduğunu ifade etti.

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Hollanda silahlı saldırı

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