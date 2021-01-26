Hollanda'da Sokağa Çıkma Yasağı İsyanında 470 Gözaltı

Hollanda Ulusal Polis Teşkilatı Sözcüsü Suzanne van de Graaf, "Geçmişte de isyanlar oldu, ancak birkaç gecedir tüm ülkede olay çıkması, eşine nadiren rastlanan bir durum. Şiddet eylemleri sadece sorunlu olduğu bilinen bölgelerde değil, çok daha yaygın" şeklinde konuştu.

Hollanda'da İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra uygulamaya konan ilk sokağa çıkma yasakları, Hollanda Ulusal Sağlık Enstitüsü'nün Corona virüsünün İngiltere'de ortaya çıkan varyantının yayılmasına bağlı olarak vaka sayılarının artmasından sonra yaptığı uyarıyı izledi. Ülkede yeni enfeksiyon vakalarının son haftalarda düşüşte olmasına rağmen Cumartesi gününden itibaren akşam 21.00 ve sabah 04.00 arasındaki saatlerde sokağa çıkma yasağı getirildi.

Hollanda polisi, ülkenin farklı kentlerinde devam eden sokağa çıkma yasağı protestolarının üçüncü gecesinde 180'den fazla kişiyi gözaltına aldı. Corona virüsü salgınını kontrol altına almak için uygulanan sokağa çıkma yasaklarını protesto eden göstericiler, üç gecedir ülke çapında farklı kentlerde yangınlar çıkarıyor, vitrinleri taşlarla kırıp mağazaları yağmalıyor.

Hollanda çapında ondan fazla kentte kalkanlı ve coplu polisler göreve çağrıldı. Polise arama yapma yetkisi verilmesi için acil talimat çıkarıldı.

Polis, gece geç saatlere kadar göstericileri kontrol altına almaya çalıştı. Helikopterler devriye görevi üstlenirken polis, dar sokaklarda minibüslerle ya da yaya olarak göstericilerin peşinden gitti.

Başkent Amsterdam'da havai fişek atan, mağaza vitrinlerini kıran ve bir polis kamyonuna saldıran genç eylemciler, çok sayıda polis tarafından dağıtıldı.

Rotterdam'da 10 polis yaralanırken 60 gösterici, kent merkezinde çok sayıda iş yerine zarar verdikten ve mağazaları yağmaladıktan sonra gözaltına alındı. Süpermarketlerin boşaltıldığı kentte çöp bidonları ve motorlu araçlar ateşe verildi.

Polis teşkilatından yapılan açıklamada Amsterdam ve Haarlem'de çetelerin taşlı saldırısına uğrayan iki fotoğrafçının yaralandığı bildirildi.

Polis Sözcüsü van de Graaf, şiddet içerikli eylemlerin büyük çoğunluğunun polisi hedef aldığını söyledi. Üç gündür devam eden olaylarda 470'den fazla kişi gözaltına alındı. Polis, göstericileri dağıtmak için tazyikli su kullanırken bazı kentlerde asayişi sağlamak için atlı polisler görevlendirildi.

Hollanda'da okullar ve öncelikli olmayan iş yerleri Aralık ayının ortasından bu yana kapalı. Ülkede barlar ve restoranlar Ekim ayında kapanmıştı.

Şimdiye kadar 953 bin 950 Corona enfeksiyonu vakasının tespit edildiği Hollanda'da 13 bin 579 kişi hayatını kaybetti.

