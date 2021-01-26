Hollanda'da sokağa çıkma yasağı protestoları sürüyor, Diyanet Vakfı camilerde 'Olaylara karışmayın' hutbesi okutacak

Hollanda'da Cumartesi akşamı başlayan sokağa çıkma yasağı protestoları, Pazartesi akşamı da devam etti. Ülkenin farklı bölgelerinde bazı dükkanlar yağmalandı, göstericiler polisle çatıştı. Hollanda polisi, şiddet olaylarına karışan 184 kişinin daha gözaltına alındığını açıkladı. Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, gözaltına alınanlar arasında Türkiye kökenli hiçbir göçmenin bulunmadığını söyledi. Hollanda Diyanet Vakfı (HDV) ise Cuma günü camilerde, "Olaylara karışmayın" hutbesi okutacak. Sokağa çıkma yasağının yürürlüğe girdiği Cumartesi akşamı 21:00'den itibaren Urk kentindeki aşırı sağcı kesim tarafından başlatılan protestolar, hafta sonundan bu yana ülkenin diğer bölgelerinde artarak devam ediyor. Aşırı sağcıların başını çektiği olaylara Venlo, Rotterdam ve Lahey kentlerinde Fas kökenli göçmenlerin de karıştığı belirtiliyor. Pazartesi gecesi Rotterdam'da göçmenlerin yoğun olduğu güney bölgesinde çok sayıda işyeri yağmalandı. Polis, yağmacılara karşı zaman zaman uyarı ateşi açmak zorunda kaldı. Güvenlik güçleri, protestoculara karşı göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su da kullandı.

Amsterdam, Amersfoort, Almelo, Den Bosch, Best, Breda, Helmond, Haarlem, Zwolle, Tilburg, Veenendaal, Geleen, Vlissingen, Lahey ve Rotterdam kentlerinde acil durum ilan edilerek, çevik kuvvet ekipleri konuşlandırıldı. Bu şehirlerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Polisle çatışan, havai fişek ve taşlarla saldıranlar ile yağma olaylarına karışan 184 kişi gözaltına alındı. Çatışma ve yağma yaşanan kentlerde, gönüllü sakinler, sokakların temizlenmesine yardımcı oluyor. Protestolarda genellikle aşırı sağcılar başı çekerken, Venlo, Rotterdam ve Lahey'deki protesto ve yağmalara bazı göçmen gençlerin de katıldığı belirtildi. Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders başta olmak üzere, Hollanda'daki aşırı sağcılar, sosyal medya üzerinden, "Göçmen pislikler yağma yapıyor. Asker göreve çağrılsın" içerikli mesajlar paylaştı. Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema, olayların, aşırı sağın kışkırtma ve komplo teorileri yüzünden çıktığını söyledi. Sokağa çıkma yasağına, aşırı sağcı PVV ile Demokrasi Forumu Partisi (FvD) ve Müslüman seçmenlerin desteklediği Denk Partisi karşı çıkmıştı.