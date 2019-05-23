Hollanda'da sonradan Müslüman olanlar için iftar düzenlendi

UTRECHT (AA) - Hollanda Diyanet Vakfı'na (HDV) bağlı Ulu Camisi yönetimi tarafından, sonradan Müslüman olanlar için özel iftar programı gerçekleştirildi.

Hollanda'nın Utrecht kentinde, sonradan İslamiyeti seçenler için verilen iftar öncesinde düzenlenen interaktif sohbette, Ramazan ayında yaşanan tecrübeler paylaşıldı.

Ramazandan 3 gün önce Müslüman olan 18 yaşındaki Polonyalı Borys Matulnski, "Bu sene ilk defa Müslüman olarak oruç tuttum. Müslüman olmadan, geçen sene annem ve babam 3 yıl önce Müslüman olduğundan dolayı onlarla beraber ben de oruç tuttum." dedi.

Müslüman olmadan önce arayış içerisinde olduğunu ve araştırma yaptığını belirten Matulnski, "Geçen sene oruç tuttuğumda aslında kendimi daha çok Hristiyan yerine Müslüman hissediyordum. Çünkü İslam'da her şey daha mantıklı geliyordu." ifadesini kullandı.

Borys Matulnski, böyle bir organizasyon yapılmasının çok güzel olduğunu ifade ederek, Ramazan ayının maneviyat ağırlıklı olması ve Müslümanların tevbe ederek daha çok ibadetle uğraşmasının ilgisini çektiğini dile getirdi.