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Hollanda'da Suriye için dayanışma gösterisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 17:25 | Son Güncelleme

Hollanda'da Suriye için dayanışma gösterisi

AMSTERDAM (AA) - Hollanda'nın Amsterdam kentinde, Beşşar Esed rejiminin kimyasal silahla sivilleri katlettiği saldırının 6. yılında gösteri düzenlendi.

Suriye Komitesi tarafından Dam Meydanı'nda düzenlenen gösteride, Suriye'de katliamların sürmesi protesto edildi.

Özgür Suriye Ordusunu (ÖSO) simgeleyen bayraklar taşıyan göstericiler, Suriye'de yaşanan insanlık dramına dünyanın sessiz kalmasına "sessiz" tepki gösterdi.

Bazı eylemcilerin kimyasal koruyucu giysi giydiği gösteride, üzerinde kimyasal madde sembolünün bulunduğu mezar maketler sergilenerek konuyla ilgili broşür dağıtıldı.

Broşürde, Suriye'de yaşanan katliamların devam ettiği ve kimyasal silahların kullanıldığına işaret edilerek, uluslararası toplumun sivillere yönelik süren katliamların durdurulması için baskı yapması çağrısında bulunuldu.

Beşşar Esed rejiminin 21 Ağustos 2013'te başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesine kimyasal silahla saldırısında bin 400'ün üzerinde sivil ölmüştü.

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